Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow Воздушные силы ВСУ уничтожили три вражеских ракеты "Искандер-К" — место успешного попадания arrow

Воздушные силы ВСУ уничтожили три вражеских ракеты "Искандер-К" — место успешного попадания

4 ноября 2023 20:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Воздушные силы ВСУ уничтожили три вражеских ракеты "Искандер-К" — место успешного попадания
Запуск крылатой ракеты. Иллюстративное фото: AFP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Оккупанты вечером, 4 ноября атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. Украинские воины ликвидировали вражеские ракеты "Искандер-К".

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Атака РФ крылатыми ракетами 4 ноября

Сегодня вечером, 4 ноября, враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, российской армией было запущено три крылатых ракеты "Искандер-К". Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Украины обезвредили вражеские воздушные цели.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты "Искандер-К ", — отметили в Командовании Воздушных Сил.

Уничтожение вражеских воздушных целей в Украине
Итог уничтожения вражеских воздушных целей в Украине. Инфографика: Воздушные Силы ВСУ

Что такое Искандер-К

ОТРК Искандер — это семья комплексов: Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Е. Это разработки Конструкторского бюро машиностроения в городе Коломна Московской области.

Первый Искандер был представлен в августе 1999 года. Его основное предназначение — уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) противника, а также важных объектов (мосты, склады) на расстоянии до 500 км.

От обычных баллистических ракет их отличает меньший радиус действия от 500 км до 1 тыс. км, что позволяет использовать их в региональных конфликтах. В общем, Искандеры считаются более мощным вооружением, чем, например, Калибр, и потенциально могут нести ядерные боеголовки.

Принципиальная разница между "Искандер-К" и "Искандер-М" заключается в следующем: "Искандер-К" — это крылатая ракета, а "Искандер-М" — это баллистика. По словам, спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната "Искандер-К" — это аналог российской ракеты "Калибр", но наземного базирования, а не морского.

Напомним, армия РФ в ночь на 3 ноября атаковала территорию Украины четырьмя десятками "шахедов". Также оккупанты использовали управляемую авиационную ракету Х-59. Однако нашим защитникам удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей.

Кроме того, оккупанты атаковали Днепропетровскую область. "Прилеты" зафиксировали по инфраструктурному объекту.

Также Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сильном огневом поражении на этой неделе. По его словам, украинские военные выбили одну из российских систем противовоздушной обороны на юге.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме