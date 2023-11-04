Воздушные силы ВСУ уничтожили три вражеских ракеты "Искандер-К" — место успешного попадания

Запуск крылатой ракеты. Иллюстративное фото: AFP

Оккупанты вечером, 4 ноября атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. Украинские воины ликвидировали вражеские ракеты "Искандер-К".

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Сегодня вечером, 4 ноября, враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, российской армией было запущено три крылатых ракеты "Искандер-К". Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Украины обезвредили вражеские воздушные цели.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты "Искандер-К ", — отметили в Командовании Воздушных Сил.

Итог уничтожения вражеских воздушных целей в Украине. Инфографика: Воздушные Силы ВСУ

Что такое Искандер-К

ОТРК Искандер — это семья комплексов: Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Е. Это разработки Конструкторского бюро машиностроения в городе Коломна Московской области.

Первый Искандер был представлен в августе 1999 года. Его основное предназначение — уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) противника, а также важных объектов (мосты, склады) на расстоянии до 500 км.

От обычных баллистических ракет их отличает меньший радиус действия от 500 км до 1 тыс. км, что позволяет использовать их в региональных конфликтах. В общем, Искандеры считаются более мощным вооружением, чем, например, Калибр, и потенциально могут нести ядерные боеголовки.

Принципиальная разница между "Искандер-К" и "Искандер-М" заключается в следующем: "Искандер-К" — это крылатая ракета, а "Искандер-М" — это баллистика. По словам, спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната "Искандер-К" — это аналог российской ракеты "Калибр", но наземного базирования, а не морского.

Напомним, армия РФ в ночь на 3 ноября атаковала территорию Украины четырьмя десятками "шахедов". Также оккупанты использовали управляемую авиационную ракету Х-59. Однако нашим защитникам удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей.

Кроме того, оккупанты атаковали Днепропетровскую область. "Прилеты" зафиксировали по инфраструктурному объекту.

Также Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сильном огневом поражении на этой неделе. По его словам, украинские военные выбили одну из российских систем противовоздушной обороны на юге.