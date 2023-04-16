Військові РФ змінили тактику своїх обстрілів, — Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Навесні цього року російські окупанти змінили тактику своїх обстрілів. Військові РФ здебільшого атакують території, до яких можуть дістати.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", — розповів Ігнат.

Він повідомив, що за даними української розвідки, кілька місяців тому Російська Федерація мала на зберіганні сім тисяч ракет для С-300. Варто зазначити, що з цієї кількості вже використаний чималий обсяг.

"Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території Росії. Вони не долітали", — наголосив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ нагадав, що окупанти можуть виготовляти ракети для С-300 та С-400. За його словами, нещодавно з'явилась інформація про відновлення виробництва ракети Х-50, яка є аналогом Х-101.

"Можливо, взялись за неї, тому що мають з чого робити й, можливо, тому, що вона дешевша. Це така сама крилата ракета, як Х-101, в принципі її можна збивати засобами ППО", — додав Ігнат.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Російська Федерація підняла літаки в небо. Фіксується близько 20 одиниць авіації.

Також ми писали, що протягом доби росіяни завдали по території України 25 ракетних та 28 авіаударів. Загроза нових атак залишається високою.

Додамо, у неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.