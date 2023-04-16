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Військові РФ змінили тактику своїх обстрілів, — Ігнат

16 квітня 2023 20:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військові РФ змінили тактику своїх обстрілів, — Ігнат
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Навесні цього року російські окупанти змінили тактику своїх обстрілів. Військові РФ здебільшого атакують території, до яких можуть дістати.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", — розповів Ігнат.

Він повідомив, що за даними української розвідки, кілька місяців тому Російська Федерація мала на зберіганні сім тисяч ракет для С-300. Варто зазначити, що з цієї кількості вже використаний чималий обсяг.

"Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території Росії. Вони не долітали", — наголосив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ нагадав, що окупанти можуть виготовляти ракети для С-300 та С-400. За його словами, нещодавно з'явилась інформація про відновлення виробництва ракети Х-50, яка є аналогом Х-101.

"Можливо, взялись за неї, тому що мають з чого робити й, можливо, тому, що вона дешевша. Це така сама крилата ракета, як Х-101, в принципі її можна збивати засобами ППО", — додав Ігнат.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Російська Федерація підняла літаки в небо. Фіксується близько 20 одиниць авіації.

Також ми писали, що протягом доби росіяни завдали по території України 25 ракетних та 28 авіаударів. Загроза нових атак залишається високою. 

Додамо, у неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

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