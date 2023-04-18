Чем сможет Украина перехватывать вражеские ракеты на средних дистанциях

Зенитно-ракетный комплекс «Бук». Фото: УНИАН

В последнее время российские оккупационные войска ощутимо изменили тактику ракетных атак по Украине. Ведь как раньше в стране уже не наблюдается такого количества массовых воздушных тревог. Это может свидетельствовать о том, что у врага существует ощутимый дефицит ракетного арсенала.

Между тем, в последние дни в сети Интернет распространилась информация о том, что украинские Силы противовоздушной обороны едва ли не в мае также почувствуют "ракетный голод" в боеприпасах к ракетным системам противовоздушной обороны средней дальности.

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Новости.LIVE попыталось разобраться, действительно ли возможен подобный сценарий развития событий.

Враг использует в атаках зенитные ракеты

Как заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в последнее время военные РФ в большинстве своем атакуют территории Украины, к которым могут достать имеющимися ракетными средствами. К таковым относятся старые советские ракеты зенитных комплексов С-300. Ими агрессор, прежде всего, атакует южные, восточные и северные области Украины.

Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

По данным украинской разведки, несколько месяцев назад Российская Федерация имела на хранении около семи тысяч ракет для ЗРК С-300. Конечно, большая часть из этого арсенала уже использована, а часть находится в негодном состоянии.

Советские запасы тают

Между тем и у нас остатки ракет к советским системам также быстро подходят к концу, а отечественный военно-промышленный комплекс в силу известных обстоятельств пока не способен пополнить запасы существующих ракетных систем.

ЗРК "Бук" на боевой позиции. Фото: wikimedia commons

"С начала полномасштабного вторжения России украинская сторона интенсивно тратила боекомплект к системам ПВО советского производства. Соответственно сейчас происходит выхолащивание запасов ракет. А найти их в мире даже с помощью наших западных партнеров уже становится достаточно сложно", — комментирует ситуацию военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Ведь, объясняет он, страной-производителем этого оружия является Российская Федерация, которая по понятным причинам это оружие не будет продавать нам даже через третьи страны, которые, кстати, не хотят портить отношения с ним из-за этого.

"Даже в обнародованных недавно скандально известных документах (речь идет об утечке секретных данных о состоянии ВСУ, — Ред) указано, что Украина испытывает серьезные проблемы и недостаток боекомплекта к комплексам ПВО средней дальности, которые остались ей по наследству от Советского Союза", — отметил Селезнев.

Зенитно-ракетный комплекс С-125. Фото: УНИАН

Агрессор чувствует безнаказанность

Такая ситуация не может отрицательно не отразиться на положении дел на фронте.

По словам собеседника, уже сейчас на таких направлениях как Марьинка, Авдеевка россияне почти абсолютно безнаказанно используют свою авиацию. В частности, штурмовую и бомбардировочную.

Пожилой мужчина на руинах Авдеевки. Фото: Aris Messinis

И, если со штурмовой авиацией еще удается бороться, замечает военный эксперт, то бомбардировщики все чаще наносят удары так называемыми планирующими бомбами с дальних дистанций, не достижимых для имеющихся у нас систем противовоздушной обороны.

В контексте этого аналитик не исключил, что дальше при таком ходе событий может дойти и до использования врагом обычных бомб, как это было во время штурма россиянами Мариуполя.

Что делать

Следует отметить, что, несмотря на активность западных партнеров в поставках Украине различных систем ПВО, их также не хватает. Как и свободного боезапаса к ним.

Селезнев связывает это с тем, что расходы боеприпасов в системы ПВО настолько интенсивны, что наши западные партнеры не успевают восстанавливать баланс и пополнять запас.

Ракетный залп ЗРК Patriot. Фото: wikimedia commons

А отечественный военно-промышленный комплекс не способен производить те же ракеты, например, к "Букам". То, что было старо, и то, что еще можно использовать, починили и отстреляли по назначению.

В то же время, заместить отсутствие средств ПВО авиацией мы также не можем из-за отсутствия достаточного количества самолетов и боеприпасов к ним, а также из-за старого парка имеющейся техники.

Так что ситуация в определенном смысле патовая. К тому же, стоит отметить, что в течение последнего десятилетия в Украине в результате террористических актов массово взлетали в воздух склады с боеприпасами и ракетным вооружением.

Впрочем, есть небольшое успокоение: у россиян положение вещей с этим вооружением тоже не лучше.

"Выходом из сложившейся ситуации может быть однозначно лишь увеличение помощи наших иностранных партнеров", — убежден Селезнев.