"Полная траншея трупов": сержант Маркус об огромных потерях россиян
Подразделения 47-й бригады в сутки глубоко вклинились в позиции российских войск. Оккупанты понесли серьезные потери, российские окопы оказались забросаны кучей трупов оккупантов.
Об этом главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус заявил на своем Telegram-канале.
Удачи на фронте
Валерий Маркус рассказал о вчерашних сутках, которые были днем штурмов.
По словам военного, украинским защитникам удалось продвинуться очень далеко вглубь позиций российских войск.
Кучи трупов
Валерий Маркус рассказал, что ночь бойцы его подразделения провели в российских окопах, захваченных во время штурма.
В этих окопах, по словам военного, осталась куча трупов российских солдат. Украинским воинам в буквальном смысле пришлось спать в окопах на этой куче.
А потом, подчеркнул Маркус, все эти трупы начнут вонять.
Но, добавил главный мастер-сержант 47-й бригады, "эти негативные нюансы являются признаком того, что мы удачно делаем свою работу".
Напомним, что Валерий Маркус подверг критике журналиста Юрия Бутусова, который выложил в сеть видео с подрывом бойцов 47-й бригады на российских минных полях.