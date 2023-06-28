"Полная траншея трупов": сержант Маркус об огромных потерях россиян

Участник российско-украинской войны Валерий Маркус. Фото: Instagram Маркуса

Подразделения 47-й бригады в сутки глубоко вклинились в позиции российских войск. Оккупанты понесли серьезные потери, российские окопы оказались забросаны кучей трупов оккупантов.

Об этом главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус заявил на своем Telegram-канале.

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Валерий Маркус рассказал о вчерашних сутках, которые были днем штурмов.

По словам военного, украинским защитникам удалось продвинуться очень далеко вглубь позиций российских войск.

Кучи трупов

Валерий Маркус рассказал, что ночь бойцы его подразделения провели в российских окопах, захваченных во время штурма.

В этих окопах, по словам военного, осталась куча трупов российских солдат. Украинским воинам в буквальном смысле пришлось спать в окопах на этой куче.

А потом, подчеркнул Маркус, все эти трупы начнут вонять.

Но, добавил главный мастер-сержант 47-й бригады, "эти негативные нюансы являются признаком того, что мы удачно делаем свою работу".

Напомним, что Валерий Маркус подверг критике журналиста Юрия Бутусова, который выложил в сеть видео с подрывом бойцов 47-й бригады на российских минных полях.