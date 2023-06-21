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Росіяни риють окопи на адмінкордоні Херсонської області та Криму, — розвідка Британії

21 червня 2023 11:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни риють окопи на адмінкордоні Херсонської області та Криму, — розвідка Британії
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія продовжує активне зміцнення оборонних позицій у своїх тилових областях на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму. Незважаючи на запеклі бойові дії, що відбуваються на південному кордоні України, будівництво оборонних рубежів триває в активному режимі.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

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Про що йдеться у звіті британської розвідки

У повідомленні йдеться, що за останній місяць звіти вказують на те, що дії РФ спрямовані на значне зміцнення своїх позицій, причому особлива увага приділяється областям, що прилягають до окупованого Криму.

Ключовою точкою в цьому контексті є масштабна оборонна зона 9 кілометрів, розташована на північ від міста Армянськ. Це оборонне зміцнення будується на вузькій сухопутній смузі, яка пов'язує Крим із Херсонською областю.

Таке широке та продумане будівництво оборонних споруд підтверджує оцінку російського командування про те, що українські війська цілком здатні розпочати пряме військове вторгнення до Криму, згідно з британськими розвідданими.

Російська стратегія наголошує, що підтримка контролю над півостровом Крим є головним пріоритетом країни на політичному рівні, що підтверджують висновки британської розвідки.

Окопи
Карта окопів росіян. Фото: Британська розвідка
Окопи
Карта окопів росіян. Фото: Британська розвідка

Нагадаємо, що Міністерство оборони РФ змінило інформаційну політику щодо інформаційного висвітлення контрнаступу ЗСУ. При цьому 20 червня українські бійці провели наступ щонайменше на двох дільницях.

Крім того, на деяких напрямках фронту українські війська вдало просуваються, тож контрнаступна операція йде за планом. Проте слід зазначити, що вимірювати успіх контрнаступу не варто лише за населеними пунктами.

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