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Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

28 червня 2023 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими
Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус. Фото: скриншот із відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус прокоментував жорстке відео, що опублікував журналіст Юрій Бутусов. На кадрах видно, як військові з бригади сержанта "Магура" підриваються на мінах під час контрнаступу.

Про це повідомляє інформаційний канал БАЙРАКТАР NEWS.

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Відповідь Маркуса

Зазначається, що Бутусов через деякий час видалив відео. Однак кадри швидко потрапили до кремлівських пропагандистів, які допомогли їм поширитися мережею.

Сержант Маркус відреагував на ситуацію, зазначивши, що він особисто займеться Бутусовим. Він також додав, що росіяни перевершують нас на "десять голів" у сфері інженерно-саперних робіт.

Нагадаємо, що до українців звернувся головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус ("Маґура"). Він закликав користувачів соцмереж зберігати режим "тиші". 

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