Повторные взрывы в Запорожье 1 июня — атака крылатых ракет

Дым после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Запорожье сейчас 1 июня гремят повторно, предыдущие были слышны около 03:00. В настоящее время на Украину враг совершает атаку крылатыми ракетами, "покраснели" практически все области.

О повторных взрывах сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Повторные взрывы в Запорожье 1 июня

Федоров сообщает о повторных взрывах в Запорожье.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова

Украину почти всю охватила воздушная тревога, связанная с угрозой крылатых ракет. Однако еще держится Запорожская область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ранее Федоров сообщал о взрывах в Запорожье. Также взрывы слышали жители Винницкой и Киевской областей.

Также мы сообщали, что масштабная воздушная тревога в Украине связана с опасностью удара крылатыми ракетами.