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Повторные взрывы в Запорожье — ракетная атака на Украину

1 июня 2024 03:37
обновлено: 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Запорожье 1 июня — атака крылатых ракет
Дым после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Запорожье сейчас 1 июня гремят повторно, предыдущие были слышны около 03:00. В настоящее время на Украину враг совершает атаку крылатыми ракетами, "покраснели" практически все области.

О повторных взрывах сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Повторные взрывы в Запорожье 1 июня

Федоров сообщает о повторных взрывах в Запорожье.

Повторные взрывы в Запорожье 1 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова

Украину почти всю охватила воздушная тревога, связанная с угрозой крылатых ракет. Однако еще держится Запорожская область.

Карта воздушной тревоги в Украине 1 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ранее Федоров сообщал о взрывах в Запорожье. Также взрывы слышали жители Винницкой и Киевской областей.

Также мы сообщали, что масштабная воздушная тревога в Украине связана с опасностью удара крылатыми ракетами.

Запорожская область
Иван Федоров
война в Украине
воздушная тревога
оккупанты
взрыв
обстрелы
ракеты
атака
війна

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