Повторные взрывы в Запорожье 1 июня — атака крылатых ракет

Повторные взрывы в Запорожье — ракетная атака на Украину
Взрывы в Запорожье сейчас 1 июня гремят повторно, предыдущие были слышны около 03:00. В настоящее время на Украину враг совершает атаку крылатыми ракетами, "покраснели" практически все области.
О повторных взрывах сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Повторные взрывы в Запорожье 1 июня
Федоров сообщает о повторных взрывах в Запорожье.
Украину почти всю охватила воздушная тревога, связанная с угрозой крылатых ракет. Однако еще держится Запорожская область.
Напомним, что ранее Федоров сообщал о взрывах в Запорожье. Также взрывы слышали жители Винницкой и Киевской областей.
Также мы сообщали, что масштабная воздушная тревога в Украине связана с опасностью удара крылатыми ракетами.
Читайте Новини.LIVE!