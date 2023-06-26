Вибухи в Київській області. Ілюстративне фото: google.com

У Київській області вночі 26 червня прогриміли повторні вибухи. Наразі в Україні продовжується повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повторні вибухи в Київській області 26 червня

Оновлено 02:20. У Київській області пролунали повторні вибухи. Попередньо, працює ППО.

Нагадаємо, що ввечері 25 червня низка областей України знову "почервоніла". Так, пролунали повітряні тривоги в більшості областей, а в повітряному просторі зафіксували ракети та БпЛА.

Також ми писали, що вночі 26 червня прогриміли вибухи в Київській області. Також у більшості областей України зберігається повітряна тривога.

Додамо, що вночі 26 червня в Одесі пролунало кілька вибухів. Також в Україні в низці областей досі триває повітряна тривога.