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Повторний вибух прогримів у Київській області: БпЛА атакують

26 червня 2023 02:10
оновлено: 02:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Київській області 26 червня
Вибухи в Київській області. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Київській області вночі 26 червня прогриміли повторні вибухи. Наразі в Україні продовжується повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повторні вибухи в Київській області 26 червня

Оновлено 02:20. У Київській області пролунали повторні вибухи. Попередньо, працює ППО.

Нагадаємо, що ввечері 25 червня низка областей України знову "почервоніла". Так, пролунали повітряні тривоги в більшості областей, а в повітряному просторі зафіксували ракети та БпЛА.

Також ми писали, що вночі 26 червня прогриміли вибухи в Київській області. Також у більшості областей України зберігається повітряна тривога.

Додамо, що вночі 26 червня в Одесі пролунало кілька вибухів. Також в Україні в низці областей досі триває повітряна тривога.

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