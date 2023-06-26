Повторний вибух прогримів у Київській області: БпЛА атакують
У Київській області вночі 26 червня прогриміли повторні вибухи. Наразі в Україні продовжується повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повторні вибухи в Київській області 26 червня
Оновлено 02:20. У Київській області пролунали повторні вибухи. Попередньо, працює ППО.
Нагадаємо, що ввечері 25 червня низка областей України знову "почервоніла". Так, пролунали повітряні тривоги в більшості областей, а в повітряному просторі зафіксували ракети та БпЛА.
Також ми писали, що вночі 26 червня прогриміли вибухи в Київській області. Також у більшості областей України зберігається повітряна тривога.
Додамо, що вночі 26 червня в Одесі пролунало кілька вибухів. Також в Україні в низці областей досі триває повітряна тривога.