Повторный взрыв прогремел в Киевской области: БПЛА атакуют
В Киевской области в ночь на 26 июня прогремели повторные взрывы. Сейчас в Украине продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Повторные взрывы в Киевской области 26 июня
Обновлено 02:20. В Киевской области прогремели повторные взрывы. Предварительно работает ПВО.
Напомним, что вечером 25 июня ряд областей Украины снова "покраснел". Так, раздались воздушные тревоги в большинстве областей, а в воздушном пространстве зафиксировали ракеты и БпЛА.
Также мы писали, что в ночь на 26 июня прогремели взрывы в Киевской области. Также в большинстве областей Украины сохраняется воздушная тревога.
Добавим, что ночью 26 июня в Одессе раздалось несколько взрывов. Также в Украине в ряде областей продолжается воздушная тревога.