Взрывы в Киевской области. Иллюстративное фото: google.com

В Киевской области в ночь на 26 июня прогремели повторные взрывы. Сейчас в Украине продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Повторные взрывы в Киевской области 26 июня

Обновлено 02:20. В Киевской области прогремели повторные взрывы. Предварительно работает ПВО.

Напомним, что вечером 25 июня ряд областей Украины снова "покраснел". Так, раздались воздушные тревоги в большинстве областей, а в воздушном пространстве зафиксировали ракеты и БпЛА.

Также мы писали, что в ночь на 26 июня прогремели взрывы в Киевской области. Также в большинстве областей Украины сохраняется воздушная тревога.

Добавим, что ночью 26 июня в Одессе раздалось несколько взрывов. Также в Украине в ряде областей продолжается воздушная тревога.