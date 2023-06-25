"Позитивна й надихаюча розмова": Зеленський зателефонував Байдену
Президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену. Зокрема, лідери обговорили перебіг бойових дії та розширені співпраці між країнами.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Зеленський зателефонував Байдену
Передусім Зеленський подякував американському лідеру за підтримку України, особливо за "Петріоти".
"Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів", — додав Зеленський.
Як стверджує глава держави, у телефонній розмові також йшлося про розширення оборонної співпраці "з акцентом на далекобійних засобах ураження".
Наостанок Володимир Зеленський висловив Джо Байдену пропозиції України напередодні Вільнюського саміту НАТО. До того ж обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.
Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, глава держави розповів про ситуацію на полі бою.