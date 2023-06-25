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"Позитивна й надихаюча розмова": Зеленський зателефонував Байдену

25 червня 2023 22:43
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Козюк Тетяна
редактор
Зеленський зателефонував Байдену
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену. Зокрема, лідери обговорили перебіг бойових дії та розширені співпраці між країнами. 

Про це повідомив Володимир Зеленський

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Зеленський зателефонував Байдену

Передусім Зеленський подякував американському лідеру за підтримку України, особливо за "Петріоти".

"Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів", — додав Зеленський. 

Як стверджує глава держави, у телефонній розмові також йшлося про розширення оборонної співпраці "з акцентом на далекобійних засобах ураження". 

Наостанок Володимир Зеленський висловив Джо Байдену пропозиції України напередодні Вільнюського саміту НАТО. До того ж обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

 

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Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, глава держави розповів про ситуацію на полі бою. 

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