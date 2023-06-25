Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену. Зокрема, лідери обговорили перебіг бойових дії та розширені співпраці між країнами.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський зателефонував Байдену

Передусім Зеленський подякував американському лідеру за підтримку України, особливо за "Петріоти".

"Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів", — додав Зеленський.

Як стверджує глава держави, у телефонній розмові також йшлося про розширення оборонної співпраці "з акцентом на далекобійних засобах ураження".

Наостанок Володимир Зеленський висловив Джо Байдену пропозиції України напередодні Вільнюського саміту НАТО. До того ж обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, глава держави розповів про ситуацію на полі бою.