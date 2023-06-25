Зеленський зателефонував Трюдо та розповів про ситуацію на полі бою

Зеленський розповів Трюдо про ситуацію на полі бою
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, глава держави розповів про ситуацію на полі бою.
Про це повідомляє Володимир Зеленський.
Зеленський зателефонував Трюдо
Передусім український лідер подякував Трюдо за нещодавній візит до Києва, а Канаді та усім канадійцям — за підтримку України.
"Розповів про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій", — каже Зеленський.
До того ж президент розповів Трюдо про загрозливу ситуацію, яку створили росіяни на ЗАЕС. Він наголосив, що світ повинен відреагувати на це і продемонструвати свою реакцію на Вільнюському саміті НАТО.
"Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС. Принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО", — закликав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський показав нові шеврони, які отримав у подарунок від військових.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував військовий переворот у Росії. У своєму вечірньому зверненні він також звернувся до росіян.