Зеленський зателефонував Трюдо та розповів про ситуацію на полі бою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, глава держави розповів про ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

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Передусім український лідер подякував Трюдо за нещодавній візит до Києва, а Канаді та усім канадійцям — за підтримку України.

"Розповів про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій", — каже Зеленський.

До того ж президент розповів Трюдо про загрозливу ситуацію, яку створили росіяни на ЗАЕС. Він наголосив, що світ повинен відреагувати на це і продемонструвати свою реакцію на Вільнюському саміті НАТО.

"Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС. Принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО", — закликав Зеленський.

Повідомлення Зеленського. Фото​​: скриншот

Нагадаємо, Зеленський показав нові шеврони, які отримав у подарунок від військових.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував військовий переворот у Росії. У своєму вечірньому зверненні він також звернувся до росіян.