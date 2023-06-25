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Зеленський розповів Трюдо про ситуацію на полі бою

25 червня 2023 21:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський зателефонував Трюдо та розповів про ситуацію на полі бою
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, глава держави розповів про ситуацію на полі бою. 

Про це повідомляє Володимир Зеленський

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Зеленський зателефонував Трюдо 

Передусім український лідер подякував Трюдо за нещодавній візит до Києва, а Канаді та усім канадійцям — за підтримку України. 

"Розповів про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій", — каже Зеленський. 

До того ж президент розповів Трюдо про загрозливу ситуацію, яку створили росіяни на ЗАЕС. Він наголосив, що світ повинен відреагувати на це і продемонструвати свою реакцію на Вільнюському саміті НАТО. 

"Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС. Принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО", — закликав Зеленський.

 

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Повідомлення Зеленського. Фото​​: скриншот

 Нагадаємо, Зеленський показав нові шеврони, які отримав у подарунок від військових.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував військовий переворот у Росії. У своєму вечірньому зверненні він також звернувся до росіян. 

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