"Позитивный и вдохновляющий разговор": Зеленский позвонил Байдену
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту США Джо Байдену. В частности, лидеры обсудили ход боевых действий и расширение сотрудничества между странами.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский позвонил Байдену
Прежде всего, Зеленский поблагодарил американского лидера за поддержку Украины, особенно за "Петриоты".
"Важно в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и поддержку коалиции истребителей", — добавил Зеленский.
Как утверждает глава государства, в телефонном разговоре также говорилось о расширении оборонного сотрудничества "с акцентом на дальнобойных средствах поражения".
В заключение Владимир Зеленский рассказал Джо Байдену предложения Украины накануне Вильнюсского саммита НАТО. К тому же, обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.
Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности глава государства рассказал о ситуации на поле боя.