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"Позитивный и вдохновляющий разговор": Зеленский позвонил Байдену

25 июня 2023 22:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский позвонил Байдену
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту США Джо Байдену. В частности, лидеры обсудили ход боевых действий и расширение сотрудничества между странами.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Зеленский позвонил Байдену

Прежде всего, Зеленский поблагодарил американского лидера за поддержку Украины, особенно за "Петриоты".

"Важно в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и поддержку коалиции истребителей", — добавил Зеленский.

Как утверждает глава государства, в телефонном разговоре также говорилось о расширении оборонного сотрудничества "с акцентом на дальнобойных средствах поражения".

В заключение Владимир Зеленский рассказал Джо Байдену предложения Украины накануне Вильнюсского саммита НАТО. К тому же, обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

 

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Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности глава государства рассказал о ситуации на поле боя.

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