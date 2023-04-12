Практикують з 2014 року: в InformNapalm пояснили, чому рф показала відео страти бійця ЗСУ

Російські окупаційні війська в Україні. Фото: ria.ru

Після того, як у мережі з'явилося ще одне відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі InformNapalm у середу, 12 квітня.

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За даними спільноти, переважно "кадировці", грабували та катували українців на захоплених територіях Донеччини та Луганщини.

"Ми отримували усні свідчення, що російські військові (здебільшого "кадирівці", але не тільки) практикували відрізання голів полоненим українцям, не тільки військовим, а й цивільним, яких вони до цього грабували та катували. Голови відрізали не тільки чоловікам, але і жінкам, яких перед цим ґвалтували", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подібна ситуація сталась у селищі Новосвітлівка, Луганської області 2014 року. За свідченням місцевих, "кадирівці" зґвалтували та жорстоко вбили кількох медичних працівниць місцевої лікарні. Одна з жінок, якій вдалося втекти, невдовзі померла нібито "від емоційного вигорання та психологічного шоку".

Крім того, того ж року один з українських офіцерів розповідав, що на власні очі в оптичний приціл бачив, що росіяни відрізали голови полоненим.

Для чого росія оприлюднила відео з обезголовлюванням полоненого

В InformNapalm зазначають, що після повномасштабного вторгнення в Україну практика вбивств з катуваннями російськими окупантами збільшилася. Водночас відрізання голови, або інших частин тіла практикується ними не тільки як елемент залякування.

"Російські командири підрозділів ЗС рф та неформальних російських бандформувань віддають накази своїм підлеглим, щоб ті відрізали голови чи катували, а самі знімають все на телефон, як доказ і елемент "пов'язання кров'ю та злочином", щоб підлеглі розуміли, що шляху назад для них вже немає", – йдеться у повідомленні.

У спільноті припустили, що такі відео потрапляють в мережу, якщо співучасник злочину втік або зрадив, або відео знайшли в телефоні вже ліквідованого командира.

Також наголошується, що такі відео демонструють, що цю війну неможливо завершити без остаточної перемоги над злом. Розслідувачі закликають Захід не вагатися щодо посилення військової допомоги для України, оскільки наша держава повинна перемогти, а російські воєнні злочинці – отримати покарання.

Нагадаємо, в мережі з'явилось відео як російський військовий відрізає голову полоненому військовому ЗСУ.

Також раніше з'явилося відео, як після фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.