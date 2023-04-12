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Практикуют с 2014 года: в InformNapalm объяснили, почему рф показала видео казни бойца ВСУ

12 апреля 2023 09:02
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Практикуют с 2014 года: в InformNapalm объяснили, почему рф показала видео казни бойца ВСУ
Российские оккупационные войска в Украине. Фото: ria.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

После того как в сети появилось еще одно видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале InformNapalm в среду, 12 апреля.

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По данным сообщества, преимущественно "кадыровцы", грабили и пытали украинцев на захваченных территориях Донбасса и Луганщины.

"Мы получали устные свидетельства, что российские военные (в основном "кадыровцы", но не только) практиковали отрезание голов пленным украинцам, не только военным, но и гражданским, которых они до этого грабили и пытали. Головы отрезали не только мужчинам, но и женщинам, которых перед этим изнасиловали", — говорится в сообщении.

Как отмечается, подобная ситуация произошла в поселке Новосветловка Луганской области 2014 года. По свидетельству местных, "кадыровцы" изнасиловали и жестоко убили несколько медицинских работниц местной больницы. Одна из женщин, которой удалось скрыться, вскоре умерла якобы "от эмоционального выгорания и психологического шока".

Кроме того, в том же году один из украинских офицеров рассказывал, что своими глазами в оптический прицел видел, что россияне отрезали головы пленным.

Для чего россия обнародовала видео с обезглавливанием пленника

В InformNapalm отмечают, что после полномасштабного вторжения в Украину практика убийств с пытками российскими оккупантами увеличилась. В то же время отрезание головы или других частей тела практикуется ими не только как элемент устрашения.

"Российские командиры подразделений ВС рф и неформальных российских бандформирований отдают приказы своим подчиненным, чтобы те отрезали головы или пытали, а сами снимают все по телефону, как доказательство и элемент "связывания кровью и преступлением", чтобы подчиненные понимали, что пути назад для них уже нет", — говорится в сообщении.

В сообществе предположили, что такие видео попадают в сеть, если соучастник преступления скрылся или предал, или видео нашли в телефоне уже ликвидированного командира.

Также отмечается, что такие видео показывают, что эту войну невозможно завершить без окончательной победы над злом. Расследователи призывают Запад не сомневаться в усилении военной помощи для Украины, поскольку наше государство должно победить, а российские военные преступники — получить наказание.

Напомним, в сети появилось видео, как российский военный отрезает голову пленному военному ВСУ.

Также ранее появилось видео, как после фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.

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