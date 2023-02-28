Окупанти у Мелітополі вже два місяці не виплачують бюджетникам зарплати

Гауляйтер Євген Балицький

Попри обіцяне "покращення" окупанти у Мелітополі вже два місяці не виплачують працівникам бюджетних установ зарплату. Люди у чатах жаліються, що все через гауляйтера Балицького.

Про це інформує місцевий Telegram-канал "Новости Мелитополя".

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Люди у місцевих чатах жаліються, що вже два місяці вимушені сидіти без зарплати. Зокрема, йдеться про працівників бюджетних установ — пошти, вокзалу, шкіл.

Мелітопольці розповідають, що вимушені працювати "за трьох" ще й безплатно.

Така сама ситуація і в Мелітопольському районі. У деяких селах не отримують пенсію вже пів року, хоча росія обіцяла людям "золоті гори".

Нагадаємо, раніше мер окупованого Мелітополя Іван Федоров розповідав, що загарбники розміщують свої військові бази в житлових кварталах, намагаючись сховатись від ЗСУ за цивільними.

Окрім того, мешканці Мелітопольського району скаржаться на жорстоку поведінку російських окупантів, які не лише захопили територію, а й залишили по собі бруд та хаос. Вони стверджують, що військові рф не тільки захопили житло, але й використовували його як туалет.