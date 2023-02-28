Оккупанты в Мелитополе уже два месяца не выплачивают бюджетникам зарплаты

Гауляйтер Евгений Балицкий

Несмотря на обещанное "улучшение" оккупанты в Мелитополе уже два месяца не выплачивают работникам бюджетных учреждений зарплату. Люди в чатах жалуются, что все из-за гауляйтера Балицкого.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Новости Мелитополя".

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Люди в местных чатах жалуются, что уже два месяца вынуждены сидеть без зарплаты. В частности, речь идет о работниках бюджетных учреждений — почте, вокзале, школах.

Мелитопольцы рассказывают, что вынуждены работать "за троих" еще и бесплатно.

Такая же ситуация и в Мелитопольском районе. В некоторых селах не получают пенсию уже полгода, хотя россия обещала людям "золотые горы".

Напомним, ранее мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что захватчики размещают свои военные базы в жилых кварталах, пытаясь скрыться от ВСУ за гражданскими.

Кроме того, жители Мелитопольского района жалуются на жестокое поведение российских оккупантов, которые не только захватили территорию, но и оставили после себя грязь и хаос. Они утверждают, что военные рф не только захватили жилье, но и использовали его как туалет.