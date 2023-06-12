Военная медкомиссия 2023 — что проверяют и как обжаловать

Военнообязанный проходит медкомиссию. Фото: google.com

Каждый военнообязанный перед тем как вступить в ряды ВСУ должен пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК). Именно она принимает решение о пригодности к военной службе.

Какие обследования военнообязанный должен пройти обязательно, какие специалисты должны его осмотреть и каков порядок обжалования ВЛК, рассказываем далее в материале.

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Какие обследования необходимо пройти военнообязанному

Перед тем, как начать прохождение ВЛК, военнообязанному следует пройти определенные обследования, а именно:

флюорографию (рентген органов грудной клетки);

ЭКГ (электрокардиограмму);

общий анализ крови, который, в частности, определяет группу и резус-фактор, если они не указаны в военном билете;

анализ мочи;

внутриглазное давление (гражданам, имеющим проблемы со зрением и старше 40 лет);

глюкоза крови — анализ, показывающий содержание сахара в крови (для лиц старше 40 лет).

Также военнообязанный может сделать дополнительные анализы, если есть определенные болезни или жалобы на здоровье.

Кроме этого, на каждого призывника должен быть сделан запрос в:

психоневрологический;

противотуберкулезный;

кожно-венерический;

наркологические диспансеры.

Если медкомиссию проходит лицо с инвалидностью, оно должно предоставить данные социальных органов, подтверждающих инвалидность, а также медицинскую карточку с результатами всех диагнозов и медицинских наблюдений. Это же касается и тех, кто имеет хронические тяжелые болезни.

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: google.com

Какие врачи осматривают военнообязанного обязательно

Во время прохождения военно-врачебной комиссии призывники должны обязательно пройти следующих специалистов:

терапевт;

хирург;

ортопед;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Если при осмотре окажется, что призывник требует дополнительного осмотра, его могут отправить на обследование и к другим специалистам.

Если на основании медицинских документов, личного осмотра специалистами ВЛК, есть сомнения в пригодности призывника к военной службе, его направляют для дополнительного обследования.

Военнообязанный проходит медицинскую комиссию. Фото: google.com

Какой вывод ВВК могут получить военнообязанные

По результату осмотра военнообязанного определяют:

пригодным к военной службе (полностью или частично/ограничено);

временно непригодным к военной службе (предоставляется отсрочка сроком до 2 месяцев и указывается дата повторного осмотра). Отсрочка может предоставляться еще 2 раза в срок не более 2 месяцев (итого не более 6 месяцев). После этого принимается окончательное решение;

непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6-12 месяцев.

Военнообязанный проходит медицинскую комиссию. Фото: google.com

Каков порядок обжалования результатов ВЛК

Порядок прохождения медкомиссии и обжалования ее результатов регулируется Приказом Министерства обороны Украины "№402 от 14.08.2008 года "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

В соответствии с подпунктом 2.4.10 пункта 2.4 главы 2 раздела I Положения Постановление ВВК, с которыми призывники не согласны, может быть обжаловано в Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК) или в суде.

ЦВВК Министерства обороны Украины расположена в г. Киев, ул. Госпитальная, 16. В соответствии с подпунктом 2.3.5 пункта 2.3 главы 2 раздела I Положения Постановления ГВЛК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Как отмечает юрист Татьяна Козян, любое лицо (военнообязанный, военнослужащий) имеет право на обжалование заключения ВВК, но по определенным основаниям. Такими основаниями могут быть:

наличие или отсутствие заболевания были установлены врачом не той специализации;

была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;

ВВК не указал индивидуальную пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления воинских обязанностей.

Следует отметить, что перечень таких оснований не может быть исчерпывающим.

Также правовед подчеркнула, что алгоритм обжалования может сработать только при наличии ошибки со стороны комиссии.

По словам юриста Полины Марченко, если вы прошли комиссию ВВК, и в решении такой комиссии не отражено реальное состояние вашего здоровья, то лучше в первую очередь оспаривать решение по досудебному порядку.

Если вы сразу пойдете в суд, вы уже не сможете использовать досудебный порядок обжалования.

Поэтому в первую очередь следует обратиться к высшему руководству ВВК или ЦВВК с заявлением, в котором следует указать все имеющиеся обстоятельства дела:

дать четкое объяснение с чем именно вы не соглашаетесь;

медицинские документы и предварительное решение комиссии;

лечебные выводы, исследования, выписки из истории болезни или любые другие лабораторные анализы, которые могут подтвердить реальное состояние вашего здоровья.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Раньше мы писали, когда ограниченно подходящие лица в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы рассказывали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о важных изменениях, касающихся работы военно-врачебной комиссии.

Также мы сообщали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные заболевания.