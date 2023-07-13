Правозахисники розповіли, як у Херсоні окупанти катували жінок

Катівня у Херсоні. Фото: СБУ

Російські військові під час окупації Херсона знущалися із жінок в ізоляторах. Вони їх били електрострумом, обливали холодною водою, погрожували та принижували.

Про це розповіли на пресконференції "Жіночі камери" херсонської катівні презентація звіту про утримуваних Росією українок", передає Укрінформ.

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Як катували жінок

Правова аналітикиня ZMINA Онисія Синюк зазначила, що правозахисникам Центру прав людини ZMINA вдалося зібрати свідчення постраждалих та свідків. Їм стало відомо про 30 жінок, яких в різний період часу утримували у приміщенні ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) № 1 ГУ Національної поліції Херсонщини.

"Нам вдалося зафіксувати випадки катувань щодо п'яти жінок. Це побиття, застосування електроструму, використання води. Воду або заливали до рота, або натягали на голову бавовняну тканину, поливали, а коли вона висихала, то стискалася і не пропускала повітря. Електрошок прикладали до оголених грудей", — зауважила Синюк.

Психологічний тиск

Вона додала, що окупанти постійно принижували українок. Їх змушували роздягатися під час затримання. Також їм погрожували зґвалтувати їх та їхніх дітей.

Крім того, проти них застосовували психологічне насильство. Іноді їх катували в камерах, де були присутні інші жінки, щоб залякувати затриманих. Катування були постійно, було чути крики в усіх камерах ізолятора.

Повідомлялось, що одна з постраждалих, за вказівкою росіян, була змушена слухати крики свого чоловіка, якого катували. Щоб це було більш дієво, двері обох камер відчиняли.

"Затримання жінок проходило з порушенням усіх прав. Їм не повідомлялося, чому їх затримують, куди везуть. Кількість людей у камерах удвічі і більше перевищувала норми перебування в ІТТ. На миття в душі відводилося 5 хвилин. Їжу привозили раз на день, в недостатній кількості, до вечора вона скисала. Медичного забезпечення не було, а коли дуже рідко приїжджав лікар, він казав, що жінки симулюють хвороби", — розповіли на пресконференції

Після того, як жінок звільняли, в них було виявлено багато хвороб, втрату ваги, стреси та ін.

Нагадаємо, раніше депутат Запорізької районної ради Антон Жук повідомив, що на звільнених територіях Запорізької області знаходять катівні окупантів. Ці приміщення розташовуються в підземеллях, неподалік лінії фронту, що утворилася на початку російського вторгнення.