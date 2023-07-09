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ЗСУ знаходять катівні окупантів на звільнених територіях Запорізької області

9 липня 2023 08:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ знаходять катівні окупантів на звільнених територіях Запорізької області
Журналіст у катівні на Херсонщині. Фото: 5 канал
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Депутат Запорізької районної ради Антон Жук повідомив, що на звільнених територіях Запорізької області знаходять катівні окупантів. Ці приміщення розташовуються в підземеллях, неподалік лінії фронту, що утворилася на початку російського вторгнення.

Про це чиновник повідомив в ефірі "24 Каналу".

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Тортури окупантів в Запорізькій області

"На територіях, де ми відновили контроль, ми вже виявляємо місця тортур у підвалах. І це всього на кількох кілометрах. Які наші уявлення про те, що ми виявимо, коли наші військові пройдуть ще десятки кілометрів? Нам варто про це подумати", — заявив Жук.

Однак він також уточнив, що поки що немає докладної інформації про характер цих катівень, які були влаштовані росіянами на територіях, які були тоді під окупацією.

"Якщо росіяни використовували ці місця для тортур і допитів, і могли перевозити в них полонених або "підозрюваних" на свій розсуд, навіть за кілька кілометрів від лінії фронту, я не можу зрозуміти, що рухає ними", підсумував він.

Нагадаємо, що українська армія продовжує активні військові дії на заході Запорізької області та вздовж адміністративної лінії між Запоріжжям та Донецьком. Таким чином, ЗСУ ведуть нову серію контрнаступів у напрямку до Запоріжжя.

За даними ISW, українські сили особливо активізувалися на південному сході від Орєхова у бік Новофедорівка-Вербово та на південному заході від Орєхова, рухаючись у напрямку Нестерянка-Копані.

Також ми повідомляли, що гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький боїться, що українські партизани продовжать свою успішну місію з ліквідації колаборантів на тимчасово окупованих територіях.

За словами гауляйтера, тепер машини колаборантів постійно оглядають, щоб партизани не могли підкласти вибухівку, а продукти для них купують лише у певних місцях, щоб уникнути отруєння.

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