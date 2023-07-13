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Правозащитники рассказали, как в Херсоне оккупанты пытали женщин

13 июля 2023 15:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Правозащитники рассказали, как в Херсоне оккупанты пытали женщин
Котовник в Херсоне. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские военные во время оккупации Херсона издевались над женщинами в изоляторах. Они били их электротоком, обливали холодной водой, угрожали и унижали.

Об этом рассказали на пресс-конференции "Женские камеры" херсонской застенки презентация отчета о удерживаемых Россией украинках", передает Укринформ.

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Как пытали женщин

Правовой аналитик ZMINA Онисия Синюк отметила, что правозащитникам Центра прав человека ZMINA удалось собрать показания пострадавших и свидетелей. Им стало известно о 30 женщинах, которых в разный период времени содержали в помещении изолятора временного содержания (ИВС) № 1 ГУ Национальной полиции Херсонской области. 

"Нам удалось зафиксировать случаи пыток в отношении пяти женщин. Это избиение, применение электротока, использование воды. Воду либо заливали в рот, либо натягивали на голову хлопчатобумажную ткань, поливали, а когда она высыхала, то сжималась и не пропускала воздух. Электрошок прикладывали к обнаженной груди", — отметила Синюк.

Психологическое давление

Она добавила, что оккупанты постоянно унижали украинок. Их заставляли раздеваться во время задержания. Также им угрожали изнасиловать их и их детей.

Кроме того, против них применялось психологическое насилие. Иногда их пытали в камерах, где присутствовали другие женщины, чтобы запугивать задержанных. Пытки были постоянно, были слышны крики во всех камерах изолятора.

Сообщалось, что одна из пострадавших, по указанию россиян, была вынуждена слушать крики своего мужчины, которого пытали. Чтобы это было действеннее, дверь обеих камер открывали.

"Задержание женщин проходило с нарушением всех прав. Им не сообщалось, почему их задерживают, куда везут. Количество людей в камерах вдвое и больше превышало нормы пребывания в ИВС. На мытье в душе отводилось 5 минут. Еду привозили раз в день, в недостаточном количестве , к вечеру она скисала. Медицинского обеспечения не было, а когда очень редко приезжал врач, он говорил, что женщины симулируют болезни", — рассказали на пресс-конференции

После того, как женщин освобождали, у них было обнаружено много болезней, потерю веса, стрессы и т.д.

Напомним, ранее депутат Запорожского районного совета Антон Жук сообщил, что на освобожденных территориях Запорожской области находят пыточные оккупантов. Эти помещения располагаются в подземельях, недалеко от линии фронта, образовавшейся в начале российского вторжения.

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