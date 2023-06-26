Представляються волонтерами та обкрадають військових: нова схема шахрайства в Україні

Український військовий тримає в руках приціл для зброї. Фото: БФ "Тихо"

Українські волонтери повідомили про нову схему шахрайства. Зловмисники кажуть, що вони із благодійного фонду, а після цього обкрадають військових.

Про це повідомляє благодійний фонд "Тихо".

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Так звані "волонтери" обіцяють українським військовим допомогти з автомобілями чи іншою технікою після того, як вони докладуть власні кошти.

Благодійний фонд "Тихо", який з початку повномасштабного вторгнення відправив на фронт майже сотню авто й відремонтував ще 300, відвіз на передову 200 тонн їжі та близько 20 тонн води, десятки тонн ліків та медичного обладнання військовим шпиталям, попереджає про шахраїв. Зловмисники представляються волонтерами БФ "Тихо" та користуються авторитетом.

"За повідомленням Служби Безпеки України, якийсь невідомий тип представився як Андрій з фонду "Тихо", взяв кошти у воїнів 54 бригади й поїхав на три місяці в невідомому напрямку. Остання активність акаунтів — у Яворові Львівської області. Ні я, ні жоден з моїх волонтерів з воїнами 54 бригади не знайомі. Працівники Служби безпеки, до яких звернулись — наші добрі друзі. Нам повідомили, що обличчя того шахрая не співпадає з жодним з наших волонтерів", — розповів засновник БФ "Тихо" Андрій Лиман.

За його словами, усі волонтерські посвідчення будуть замінені. Наразі триває процес анулювання старих та оновлення дійсних.

"Усі волонтерські посвідчення, які видані до сьогодні, що не були продовжені додатковою угодою між фондом та волонтером, вважаються недійсними. Усі посвідчення волонтерів фонду "Тихо" передбачають наявність NFC чипа, через який можна побачити вичерпну інформацію про діяльність волонтера. Посвідчення старого зразка без особливих обставин — не діючі", — додав Лиман.

БФ "Тихо" допомагає військовим

Волонтери активно допомагають українським військовим, які мужньо захищають країну від окупантів.

Допомога для українських військових. Фото: БФ "Тихо

Допомога для українських військових. Фото: БФ "Тихо

Допомога для українських військових. Фото: БФ "Тихо

Допомога для українських військових. Фото: БФ "Тихо

Нагадаємо, українська армія звільнила від російських окупантів село Рівнопіль на Донеччині. Сили оборони України продовжили рух на південь.