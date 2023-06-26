Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за минулу добу arrow

У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за минулу добу

26 червня 2023 06:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за минулу добу
Українські захисники стріляють із гаубиці на передовій. Фото: Оперативне командування "Захід"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За минулу добу авіація сил оборони завдала вісім ударів по російських окупантах. Також ЗСУ ліквідували шість розвідувальних безпілотників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ на передовій

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
Український захисник на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на Бахмутському напрямку, на якому ЗСУ вдалося просунутися до кілометра за останню добу.

Також ми повідомляли, що Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 2023 рік стане вирішальним у війні з РФ. За його словами, Україна має вибороти перемогу

Додамо, що Сили оборони України невпинно борються з російськими загарбниками та звільняють все більше українських територій. Відтак, за останній тиждень ЗСУ знищили майже 5 тисяч окупантів та понад 600 одиниць ворожої техніки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB