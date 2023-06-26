У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за минулу добу

Українські захисники стріляють із гаубиці на передовій. Фото: Оперативне командування "Захід"

За минулу добу авіація сил оборони завдала вісім ударів по російських окупантах. Також ЗСУ ліквідували шість розвідувальних безпілотників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Український захисник на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на Бахмутському напрямку, на якому ЗСУ вдалося просунутися до кілометра за останню добу.

Також ми повідомляли, що Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 2023 рік стане вирішальним у війні з РФ. За його словами, Україна має вибороти перемогу.

Додамо, що Сили оборони України невпинно борються з російськими загарбниками та звільняють все більше українських територій. Відтак, за останній тиждень ЗСУ знищили майже 5 тисяч окупантів та понад 600 одиниць ворожої техніки.