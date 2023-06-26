Представляются волонтерами и обворовывают военных: новая схема мошенничества в Украине
Украинские волонтеры сообщили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники говорят, что они из благотворительного фонда, а после этого обворовывают военных.
Об этом сообщает благотворительный фонд "Тихо".
Мошенники обманывают военных
Так называемые "волонтеры" обещают украинским военным помочь с автомобилями или с другой техникой после того, как они доложат собственные средства.
Благотворительный фонд "Тихо", который с начала полномасштабного вторжения отправил на фронт почти сотню авто и отремонтировал еще 300, отвез на передовую 200 тонн еды и около 20 тонн воды, десятки тонн лекарств и медицинского оборудования военным госпиталям, предупреждает о мошенниках. Злоумышленники представляются волонтерами БФ "Тихо" и пользуются авторитетом.
"По сообщению Службы безопасности Украины, какой-то неизвестный тип представился как Андрей из фонда "Тихо", взял средства у воинов 54 бригады и уехал на три месяца в неизвестном направлении. Последняя активность аккаунтов — в Яворове Львовской области. Ни я, ни один из моих волонтеров с воинами 54 бригады не знакомы. Работники Службы безопасности, к которым обратились — наши добрые друзья. Нам сообщили, что лицо того мошенника не совпадает ни с одним из наших волонтеров", — рассказал основатель БФ "Тихо" Андрей Лиман.
По его словам, все волонтерские удостоверения будут заменены. Сейчас идет процесс аннулирования старых и обновления действительных.
"Все волонтерские удостоверения, выданные до сегодняшнего дня, которые не были продлены дополнительным соглашением между фондом и волонтером, считаются недействительными. Все удостоверения волонтеров фонда "Тихо" предусматривают наличие NFC чипа, через который можно увидеть исчерпывающую информацию о деятельности волонтера. Удостоверения старого образца без особых обстоятельств — не действующие", — добавил Лиман.
БФ "Тихо" помогает военным
Волонтеры активно помогают украинским военным, которые мужественно защищают страну от оккупантов.
Напомним, украинская армия освободила от российских оккупантов село Ровнополь Донецкой области. Силы обороны Украины продолжили движение к югу.