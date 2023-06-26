Представляются волонтерами и обворовывают военных: новая схема мошенничества в Украине

Украинский военный держит в руках прицел для оружия. Фото: БФ "Тихо"

Украинские волонтеры сообщили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники говорят, что они из благотворительного фонда, а после этого обворовывают военных.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Тихо".

Читайте также:

Мошенники обманывают военных

Так называемые "волонтеры" обещают украинским военным помочь с автомобилями или с другой техникой после того, как они доложат собственные средства.

Благотворительный фонд "Тихо", который с начала полномасштабного вторжения отправил на фронт почти сотню авто и отремонтировал еще 300, отвез на передовую 200 тонн еды и около 20 тонн воды, десятки тонн лекарств и медицинского оборудования военным госпиталям, предупреждает о мошенниках. Злоумышленники представляются волонтерами БФ "Тихо" и пользуются авторитетом.

"По сообщению Службы безопасности Украины, какой-то неизвестный тип представился как Андрей из фонда "Тихо", взял средства у воинов 54 бригады и уехал на три месяца в неизвестном направлении. Последняя активность аккаунтов — в Яворове Львовской области. Ни я, ни один из моих волонтеров с воинами 54 бригады не знакомы. Работники Службы безопасности, к которым обратились — наши добрые друзья. Нам сообщили, что лицо того мошенника не совпадает ни с одним из наших волонтеров", — рассказал основатель БФ "Тихо" Андрей Лиман.

По его словам, все волонтерские удостоверения будут заменены. Сейчас идет процесс аннулирования старых и обновления действительных.

"Все волонтерские удостоверения, выданные до сегодняшнего дня, которые не были продлены дополнительным соглашением между фондом и волонтером, считаются недействительными. Все удостоверения волонтеров фонда "Тихо" предусматривают наличие NFC чипа, через который можно увидеть исчерпывающую информацию о деятельности волонтера. Удостоверения старого образца без особых обстоятельств — не действующие", — добавил Лиман.

БФ "Тихо" помогает военным

Волонтеры активно помогают украинским военным, которые мужественно защищают страну от оккупантов.

Помощь для украинских военных. Фото: БФ "Тихо"

Помощь для украинских военных. Фото: БФ "Тихо"

Помощь для украинских военных. Фото: БФ "Тихо"

Помощь для украинских военных. Фото: БФ "Тихо"

Напомним, украинская армия освободила от российских оккупантов село Ровнополь Донецкой области. Силы обороны Украины продолжили движение к югу.