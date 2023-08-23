Президент Литви розповів, коли NASAMS прибудуть до України
Президент Литви Гітанас Наусєда розповів, що пускові установки ЗРК NASAMS, які придбала його країна, прибудуть до України вже у вересні.
Про це Гітанас Наусєда написав у соцмережі X.
NASAMS для України
Під час зустрічі із Зеленським президент Литви заявив, що його країна буде підтримувати Україну до перемоги.
"Сьогодні в Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Наступного місяця Литва передасть Україні пускові установки NASAMS", — повідомив Наусєда.
Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби військових України.
Також ми писали, що загальна вартість зенітного ракетного комплексу NASAMS коштує близько 300 млн доларів США. Ціна однієї із шести ракет, які несе одна пускова установка, може коливатися від 1 до 2,5 млн доларів.