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Президент Литвы рассказал, когда NASAMS прибудут в Украину

23 августа 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Литвы рассказал, когда NASAMS прибудут в Украину
Президент Литвы Гитанас Науседа и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: twitter.com/GitanasNauseda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что пусковые установки ЗРК NASAMS, приобретенные его страной, прибудут в Украину уже в сентябре.

Об этом Гитанас Науседа написал в соцсети X.

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В ходе встречи с Зеленским президент Литвы заявил, что его страна будет поддерживать Украину до победы.

"Сегодня в Киеве я сказал моему дорогому другу президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. В следующем месяце Литва передаст Украине пусковые установки NASAMS", — сообщил Науседа.

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Пост Науседы. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 23 августа, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили ситуацию на фронте и нужды военных Украины.

Также мы писали, что общая стоимость зенитного ракетного комплекса NASAMS стоит около 300 млн долларов США. Цена одной из шести ракет, которые несет одна пусковая установка, может колебаться от 1 до 2,5 млн долларов.

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