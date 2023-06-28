Стало відомо, скільки коштує один постріл NASAMS
Загальна вартість зенітного ракетного комплексу NASAMS коштує близько 300 млн доларів США. Ціна однієї із шести ракет, які несе одна пускова установка, може коливатися від 1 до 2,5 млн доларів.
Про це повідомляють офіційні сайти виробника, Kongsberg Defence & Aerospace, та агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки США, а також Defence Express.
Вартість комплексу
Зенітний ракетний комплекс NASAMS виробляється у Норвегії компанією Kongsberg Defence & Aerospace з початку 90-х років ХХ століття.
З 1994 року він перебуває на озброєнні Збройних сил Норвегії, згодом ці зенітні системи були придбані низкою інших країн, як у межах НАТО (Литва, Нідерланди, Іспанія тощо), так і за межами Альянсу (Фінляндія, Чилі, Індонезія).
Загальна вартість комплексу не є статичною, вона змінюється залежно від комплектування, зокрема, кількості та типу ракет, а також супутньої техніки — скажімо, радіолокаторів.
Так, один зенітний комплекс NASAMS, який для потреб Збройних сил України погодилися придбати Сполучені Штати Америки, коштує орієнтовно 285 млн доларів США.
Відомо ж про такі контракти (зокрема, з Кувейтом), за якими один зенітний ракетний комплекс NASAMS коштував приблизно 425 млн доларів.
Ціна ракети
У комплексі NASAMS використовується ракета класу "повітря — повітря" AIM-120 AMRAAM. Залежно від специфікації, ціна однієї ракети може відрізнятися. Також на ціну впливає те, яка країна купує ці ракети.
Так, для Нідерландів 16 ракет AIM-120C-8 у контракті від 2020 року коштувало 39 млн доларів, що становить близько 2,4 млн за одну ракету.
Армія США отримує їх за ціною близько 1 млн доларів за штуку.
Зважаючи на те, що одна пускова установка NASAMS несе шість ракет, можна вважати, що один повний залп цієї ракетної системи коштуватиме близько 6 млн доларів США.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл із:
- системи протиповітряної оборони Patriot;
- ракетної системи залпового вогню HIMARS;
- протиракетного комплексу IRIS-T.
Додамо, що сьогодні, 28 червня, стало відомо, що Литва придбала для України ще два зенітні комплекси NASAMS.