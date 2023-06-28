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Стало відомо, скільки коштує один постріл NASAMS

28 червня 2023 12:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Стало відомо, скільки коштує один постріл NASAMS
Зенітний ракетний комплекс NASAMS. Фото: офіційний сайт Kongsberg Defence & Aerospace
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Загальна вартість зенітного ракетного комплексу NASAMS коштує близько 300 млн доларів США. Ціна однієї із шести ракет, які несе одна пускова установка, може коливатися від 1 до 2,5 млн доларів.

Про це повідомляють офіційні сайти виробника, Kongsberg Defence & Aerospace, та агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки США, а також Defence Express.

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Вартість комплексу

Зенітний ракетний комплекс NASAMS виробляється у Норвегії компанією Kongsberg Defence & Aerospace з початку 90-х років ХХ століття.

З 1994 року він перебуває на озброєнні Збройних сил Норвегії, згодом ці зенітні системи були придбані низкою інших країн, як у межах НАТО (Литва, Нідерланди, Іспанія тощо), так і за межами Альянсу (Фінляндія, Чилі, Індонезія).

Загальна вартість комплексу не є статичною, вона змінюється залежно від комплектування, зокрема, кількості та типу ракет, а також супутньої техніки — скажімо, радіолокаторів.

Так, один зенітний комплекс NASAMS, який для потреб Збройних сил України погодилися придбати Сполучені Штати Америки, коштує орієнтовно 285 млн доларів США.

Відомо ж про такі контракти (зокрема, з Кувейтом), за якими один зенітний ракетний комплекс NASAMS коштував приблизно 425 млн доларів.

Ціна ракети

У комплексі NASAMS використовується ракета класу "повітря — повітря" AIM-120 AMRAAM. Залежно від специфікації, ціна однієї ракети може відрізнятися. Також на ціну впливає те, яка країна купує ці ракети.

Так, для Нідерландів 16 ракет AIM-120C-8 у контракті від 2020 року коштувало 39 млн доларів, що становить близько 2,4 млн за одну ракету.

Армія США отримує їх за ціною близько 1 млн доларів за штуку.

Зважаючи на те, що одна пускова установка NASAMS несе шість ракет, можна вважати, що один повний залп цієї ракетної системи коштуватиме близько 6 млн доларів США.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл із:

  • системи протиповітряної оборони Patriot;
  • ракетної системи залпового вогню HIMARS;
  • протиракетного комплексу IRIS-T.

Додамо, що сьогодні, 28 червня, стало відомо, що Литва придбала для України ще два зенітні комплекси NASAMS.

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