Причин декілька: Братчук розповів, чому РФ атакує Одесу
Обстріли Одещини, за останній тиждень, почастішали. Це може бути пов’язано із кількома факторами.
Якими саме, повідомив речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт Сергій Братчук.
"Ворог намагається вплинути хоч якимось чином вже не на бойові дії, а через логістику, через підтримку ЗСУ. Таким чином впливати на постачання того чи іншого матеріалу, який забезпечить в підсумку перемогу на фронтах. Одещина — ключовий регіон і росіяни цього ніколи не приховували. Ну і звичайно намагаються викликати якісь нотки паніки", — розповів Сергій Братчук.
Обстріли Одещини
Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, по півдню країни запустили 13 безпілотників. За попередньою інформацією всі БпЛА було знищено.
Крім того, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі — дивіться в матеріалі.
Прокурори документують наслідки обстрілу, що стався в Одесі. Відповідно до процесуального керівництва, розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень у зв'язку з порушенням законів та звичаїв війни, згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.