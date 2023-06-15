Причин декілька: Братчук розповів, чому РФ атакує Одесу

Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Обстріли Одещини, за останній тиждень, почастішали. Це може бути пов’язано із кількома факторами.

Якими саме, повідомив речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт Сергій Братчук.

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"Ворог намагається вплинути хоч якимось чином вже не на бойові дії, а через логістику, через підтримку ЗСУ. Таким чином впливати на постачання того чи іншого матеріалу, який забезпечить в підсумку перемогу на фронтах. Одещина — ключовий регіон і росіяни цього ніколи не приховували. Ну і звичайно намагаються викликати якісь нотки паніки", — розповів Сергій Братчук.

Обстріли Одещини

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, по півдню країни запустили 13 безпілотників. За попередньою інформацією всі БпЛА було знищено.

Крім того, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі — дивіться в матеріалі.

Прокурори документують наслідки обстрілу, що стався в Одесі. Відповідно до процесуального керівництва, розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень у зв'язку з порушенням законів та звичаїв війни, згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.