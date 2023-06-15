Причин несколько: Братчук рассказал, почему РФ атакует Одессу

Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

Обстрелы Одесчины за последнюю неделю участились. Это может быть связано с несколькими факторами.

Какими именно, сообщил представитель Украинской добровольческой армии Юг, военный эксперт Сергей Братчук.

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"Враг пытается повлиять хоть как-то уже не на боевые действия, а через логистику, через поддержку ВСУ. Таким образом влиять на поставки того или иного материала, который обеспечит в итоге победу на фронтах. Одесчина — ключевой регион и россияне этого никогда не скрывали. Ну и, конечно, пытаются вызвать какие-то нотки паники", — рассказал Сергей Братчук.

Обстрелы Одесчины

Напомним, сегодня, 15 июня, по югу страны запустили 13 беспилотников. По предварительной информации, все БПЛА были уничтожены.

Кроме того, в ночь на 14 июня, оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе – смотрите в материале.

Прокуроры документируют последствия произошедшего в Одессе обстрела. В соответствии с процессуальным руководством, начато досудебное расследование уголовных производств в связи с нарушением законов и обычаев войны, согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины.