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Пригожин буде мертвий, або в РФ буде другий переворот, — Грозєв

12 серпня 2023 04:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пригожин буде мертвий, або в РФ буде другий переворот, — Грозєв
Журналіст-розслідувач Христо Грозєв. Фото: Белсат
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat спрогнозував, що буде в Росії за пів року. Він вважає, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин "буде мертвий", або в Росії "станеться другий переворот".

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

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"Через пів року Пригожин або буде мертвий, або станеться другий переворот", — вважає журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

При цьому він нагадав, що Путін назвав Пригожина зрадником. А що він робить з усіма зрадниками, відомо. Поки ж Путін нічого зробити з Пригожиним не може.

Розслідувавч також прокоментував можливе повалення Путіна.

 "Це може піти одним з двох шляхів. Або дилема ув'язненого може бути вирішена, або вони просто позбудуться його за допомогою більш скоординованого перевороту", — заявив він.

Нагадаємо, відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що війна в Україні закінчиться до кінця 2023 року. Однак, успіх ЗСУ на полі бою значно залежить від допомоги Заходу. 

На питання, чи поверне Україна всі окуповані території до кінця року, він вважає, що у випадку з Кримом це буде легше зробити. Донбас, на думку Грозєва, буде складніше повернути. За нього доведеться заплатити високу ціну у вигляді людських життів. 

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