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Пригожин будет мертв, или в РФ будет второй переворот, — Грозев

12 августа 2023 04:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пригожин будет мертв, или в РФ будет второй переворот, — Грозев
Журналист-расследователь Христо Грозев. Фото: Белсат
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat спрогнозировал, что будет в России через полгода. Он считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "будет мертв", или в России "произойдет второй переворот".

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

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"Через полгода Пригожин либо будет мертв, либо произойдет второй переворот", — считает журналист-расследователь Христо Грозев.

При этом он напомнил, что Путин назвал Пригожина предателем. А что он делает со всеми изменниками, известно. Пока же Путин ничего поделать с Пригожиным не может.

Расследователь также прокомментировал возможное свержение Путина.

"Это может пойти одним из двух путей. Либо дилемма заключенного может быть решена, либо они просто избавятся от него с помощью более скоординированного переворота", — заявил он.

Напомним, известный журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что война в Украине закончится к концу 2023 года. Однако успех ВСУ на поле боя значительно зависит от помощи Запада.

На вопрос, вернет ли Украина все оккупированные территории до конца года, считает, что в случае с Крымом это будет легче сделать. Донбасс, по мнению Грозева, будет сложнее вернуть. За него придется заплатить высокую цену в виде человеческих жизней.

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