Христо Грозєв спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв. Фото: google

Відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що війна в Україні закінчиться до кінця 2023 року. Однак, успіх ЗСУ на полі бою значно залежить від допомоги Заходу.

Про це повідомляє Христо Грозєв в інтерв'ю.

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"Я бачу кінетичну перемогу України"

"Залежить реально від того, наскільки Захід продовжить допомагати Україні. А це залежить і від виборів в Америці. Але якщо все іде тим ходом, який ми зараз бачимо, то я бачу кінетичну перемогу України до кінця цього року", — каже журналіст.

На питання, чи поверне Україна всі окуповані території до кінця року, він вважає, що у випадку з Кримом це буде легше зробити.

"Мотивація української людини настільки сильна по відношенню до Криму, що я впевнений, що він буде в пріорітеті", — відповідає він.

Донбас, на думку Грозєва, буде складніше повернути. За нього доведеться заплатити високу ціну у вигляді людських життів.

Що буде в Росії, коли Україна переможе?

Христо Грозєв переконаний, що отримавши поразку у війні з Україною, в Росії розпочнеться громадянська війна.

Однак, економічна еліта і еліта силовиків, ймовірно, діятимуть у власних інтересах і можуть навіть домовитися із Заходом.

"Вони повинні запропонувати світову прийнятне рішення. Тобто, рішення, яке не диктатура, а яке має значний демократичний елемент, домовитися з Заходом про допомогу, навіть про Маршал план", — каже Грозєв.

Нагадаємо, що 11 червня ЗСУ звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область). Над селищем вже майорить український прапор. Бійці наголосили, що окупанти опирались до останнього, але не втримали натиску українських військових. Окрім того, під час наступальної операції вдалося взяти в полон російських військових.

До того ж, 12 червня, сили оборони звільнили населений пункт Сторожеве поблизу Бахмута.