Пригожин допускає, що контрнаступ ЗСУ швидше за все вдасться, — ISW

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Фото: РосЗМІ

Євген Пригожин ставить інформаційні умови для використання провалу російської армії в разі успіху запланованого українського контрнаступу. Він опублікував есе, в якому стверджував, що майбутній контрнаступ України швидше вдасться, ніж провалиться.

Про це інформує ISW.

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Пригожин попередив, що егоїстична російська "глибинна держава" зараз перебуває в кризі через Нездатність російських військових швидко здобути перемогу. Пригожин звинуватив членів цієї глибокої держави, вбудованої в російську бюрократію, у навмисному саботуванні успіху Росії у війні, оскільки вони прагнуть відновити своє привілейоване комфортне життя.

Пригожин заявив, що ці російські глибинні державні "внутрішні вороги" підштовхуватимуть Кремль до "серйозних поступок", рівнозначних "зраді російських інтересів". Він прямо відкинув ідею будь-яких переговорів про припинення війни та закликав росіян продовжувати боротьбу, навіть якщо це призведе до тимчасової поразки Росії.

Крім цього він заявив, що російські військові не можуть припинити бойові дії зараз, незважаючи на поточні територіальні здобутки Росії, оскільки українська держава трансформувалася, а неокупована Україна зараз політично протистоїть Кремлю. Росія повинна продовжувати невпинну боротьбу в Україні, якими б не були складні умови. Він заявив, що будь-який сценарій, за якого Росія зазнає поразки, призведе до хвилі "радикальних національних почуттів" у РФ, що послужить каталізатором для відновлення російського патріотизму та дозволить російській нації пройти вогневе хрещення, необхідне, щоб вийти переможцем і перемогти Україну.

Нагадаємо, що голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин запропонував російській владі оголосити закінчення військових дій в Україні та зосередитися на закріпленні окупованих територій.