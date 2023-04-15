Пригожин допускает, что контрнаступление ВСУ скорее всего удастся, — ISW

Глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Фото: РосСМИ

Евгений Пригожин выдвигает информационные условия для использования провала российской армии в случае успеха запланированного украинского контрнаступления. Он опубликовал эссе, в котором утверждал, что предстоящее контрнаступление Украины скорее удастся, чем провалится.

Об этом информирует ISW.

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Пригожин предупредил, что эгоистическое российское "глубинное государство" сейчас находится в кризисе из-за неспособности российских военных быстро одержать победу. Пригожин обвинил членов этого глубокого государства, встроенного в российскую бюрократию, в умышленном саботировании успеха России в войне, поскольку они стремятся восстановить свою привилегированную комфортную жизнь.

Пригожин заявил, что эти российские глубинные государственные "внутренние враги" будут подталкивать Кремль к "серьезным уступкам", равнозначным "измене российских интересов". Он прямо отверг идею каких-либо переговоров о прекращении войны и призвал россиян продолжать борьбу, даже если это приведет к временному поражению России.

Кроме этого, он заявил, что российские военные не могут прекратить боевые действия сейчас, несмотря на текущие территориальные достижения России, поскольку украинское государство трансформировалось, а неоккупированная Украина сейчас политически противостоит Кремлю. Россия должна продолжать непрекращающуюся борьбу в Украине, какими бы ни были сложные условия. Он заявил, что любой сценарий, при котором Россия терпит поражение, приведет к волне "радикальных национальных чувств" в РФ, что послужит катализатором для восстановления российского патриотизма и позволит российской нации пройти огненное крещение, необходимое, чтобы выйти победителем и победить Украину.

Напомним, что глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин предложил российским властям объявить окончание военных действий в Украине и сосредоточиться на закреплении оккупированных территорий.