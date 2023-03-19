Пригожин готує пояснення про невдачі "вагнерівців" навколо Бахмуту, — ISW

Євген Пригожин

Фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, намагається створити інформаційні умови для пояснення невдачі "вагнерівців" біля Бахмута.

Про це у щоденному звіті повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Невдачі "вагнерівців" під Бахмутом

Як зазначили аналітики, видання "РІА ФАН" 17 березня опублікувало інтерв’ю з Пригожиним, в якому він стверджував, що українські війська готуються до контрнаступу на п’яти окремих напрямках: у Бєлгородській області, в районі Кремінної, в районі Бахмута, у напрямку Донецька та в Запорізькій області. Пригожин заявив, що українські сили розпочнуть ці операції з середини квітня, і закликав російські війська підготуватися до цих контрнаступів, зберігаючи боєприпаси та техніку.

"Ймовірно, Пригожин зобразив українські сили такими, що мають достатню бойову потужність, щоб розпочати масштабний контрнаступ на всьому напрямку, де точаться бойові дії, щоб виправдати нездатність групи "Вагнера" завершити охоплення або оточення Бахмута", — йдеться у звіті.

Раніше ISW оцінювало, що бойовики Вагнера, ймовірно, здійснюють опортуністичні атаки на населені пункти, які легше захопити, на північ і північний захід від Бахмута, оскільки їх здатність досягати тактичних успіхів у самому Бахмуті зменшується, і Пригожин, ймовірно, намагається представити ці дії як забезпечення безпеки флангів під час підготовки до бою.

Нагадаємо, нещодавно Євген Пригожин визнав силу українських військ, які ведуть запеклі бої в Бахмуті і "б'ються за кожен метр".

Також за прогнозами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут.