Пригожин готовит объяснение о неудачах "вагнеровцев" вокруг Бахмута, — ISW
Финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, пытается создать информационные условия для объяснения неудачи "вагнеровцев" возле Бахмута.
Об этом в ежедневном отчете сообщает Институт изучения войны (ISW).
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Неудачи "вагнеровцев" под Бахмутом
Как отметили аналитики, издание "РИА ФАН" 17 марта опубликовало интервью с Пригожиным, в котором он утверждал, что украинские войска готовятся к контрнаступлению на пяти отдельных направлениях: в Белгородской области, в районе Кременной, в районе Бахмута, в направлении Донецка и Запорожской области. Пригожин заявил, что украинские силы начнут эти операции с середины апреля и призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, сохраняя боеприпасы и технику.
"Вероятно, Пригожин изобразил украинские силы такими, которые имеют достаточную боевую мощность, чтобы начать масштабное контрнаступление по всему направлению, где идут боевые действия, чтобы оправдать неспособность группы "Вагнера" завершить охват или окружение Бахмута", — говорится в отчете.
Ранее ISW оценивало, что боевики Вагнера, вероятно, совершают оппортунистические атаки на населенные пункты, которые легче захватить, к северу и северо-западу от Бахмута, поскольку их способность добиваться тактических успехов в самом Бахмуте уменьшается, и Пригожин, вероятно, пытается представить эти действия как обеспечение безопасности флангов при подготовке к бою.
Напомним, недавно Евгений Пригожин признал силу украинских войск, которые ведут ожесточенные бои в Бахмуте и "борются за каждый метр".
Также по прогнозам аналитиков Института изучения войны (ISW), российским войскам в ближайшее время не удастся оцепить Бахмут.