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Пригожин пообіцяв убити "вагнерівця", який перейшов на бік РДК

12 червня 2023 10:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пригожин пообіцяв убити "вагнерівця", який перейшов на бік РДК
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

"Вагнерівці" хочуть покарати свого колишнього найманця. Той під час обміну полоненими заявив, що хоче стати частиною "Русского добровольческого корпуса" (РДК).

Про це заявив власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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Одіозний російський бізнесмен Євген Пригожин, який є власником ПВК "Вагнер", підтвердив перехід колишнього найманця Владислава Ізмайлова на бік "Русского добровольческого корпуса".

Цей найманець, підкреслив Пригожин, прибув у свій час до приватної військової компанії із однієї з колоній Російської Федерації.

Обіцянка Пригожина

Євген Пригожин заявив, що на Ізмайлова чекає "справедливе покарання за усіма традиціями ПВК "Вагнер".

Власник приватної військової компанії прямо пообіцяв убити екс"вагнерівця", який перейшов до складу "Русского добровольческого корпуса".

Нагадаємо, що 11 червня під час обміну один із російських полонених відмовився повертатися в РФ та вступив в ряди "Русского добровольческого корпуса". Ним виявився не просто військовослужбовець РФ, а член ПВК "Вагнер" Владислав Ізмайлов, який буде воювати проти "своїх".

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