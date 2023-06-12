Пригожин пообещал убить "вагнеровца", перешедшего на сторону РДК

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

"Вагнеровцы" хотят наказать своего бывшего наемника. Тот во время обмена пленными заявил, что хочет стать частью "Русского добровольческого корпуса" (РДК).

Об этом заявил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Одиозный российский бизнесмен Евгений Пригожин, являющийся владельцем ЧВК "Вагнер", подтвердил переход бывшего наемника Владислава Измайлова на сторону "Русского добровольческого корпуса".

Этот наемник, подчеркнул Пригожин, прибыл одно время в частную военную компанию из одной из колоний Российской Федерации.

Обещание Пригожина

Евгений Пригожин заявил, что Измайлова ждет "справедливое наказание по всем традициям ЧВК "Вагнер".

Владелец частной военной компании прямо пообещал убить перешедшего в состав "Русского добровольческого корпуса" экс-"вагнеровца".

Напомним, что 11 июня во время обмена один из российских пленных отказался возвращаться в РФ и вступил в ряды "Русского добровольческого корпуса". Им оказался не просто военнослужащий РФ, а член ЧВК "Вагнер" Владислав Измайлов, который будет воевать против "своих".