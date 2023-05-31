РДК показав, як проводить "операцію" в Бєлгородській області

Бійці "Російського добровольчого корпусу". Фото: t.me/russvolcorps

"Російський добровольчий корпус" опублікував відео з Бєлгородської області. Бійці показали, як проводять "операцію".

Відео було опубліковано в Telegram-каналі "Російського добровольчого корпусу".

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Бійці розповіли, що за добу їм вдалося взяти під повний контроль територію за площею більше, ніж увесь Бахмут в Донецькій області.

"Поки що це лише проба наших сил, хоча під час таких "вправ" ми змогли викрасти новий БТР-82А! Далі більше", — йдеться у повідомленні.

Увага, відео містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.

Також ми писали, що 25 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.

Додамо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що ЗСУ не причетні до подій в Бєлгородській області. За його словами, конфлікти в РФ стають масштабнішими.