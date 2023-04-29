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Пригожин поскаржився, що ПВК "Вагнер" незабаром не стане

29 квітня 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пригожин поскаржився, що ПВК "Вагнер" незабаром не стане
Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що його група скоро зникне через нестачу найманців. Пригожин зазначив, що "Вагнер" дійшов кінця свого існування і незабаром піде в історію.

Про це він розповів в інтерв'ю російському журналісту Семену Пегову.

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За словами Пригожина, знайти нових найманців стає все складніше, а існуючі вже не можуть продовжувати воювати через високі втрати. Він визнав, що організація використовує своїх бойовиків як гарматне м'ясо, що є основною причиною великих втрат.

Крім того, Пригожин висловив своє незадоволення недоліком боєприпасів, що ускладнює виконання бойових завдань. Він наголосив, що без необхідного забезпечення бойовикам важко досягати успіхів на полі бою.

Однак, Пригожин спокійно поставився до потенційного зникнення "Вагнера", заявивши, що так буває в історії. Він не став обговорювати майбутні плани та перспективи організації.

Нагадаємо, що чутки про брак живої сили для приватної військової компанії "Вагнер", яку пов'язують із "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, не відповідає дійсності. Адже нещодавно цю військову одиницю посилили головорізами, перекинутими з Лівії.

Також ми повідомляли, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував майбутній наступ ЗСУ. За його словами, можливо, його запланують на 9 травня.

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