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Выяснилось, кем Пригожин усилил ЧВК "Вагнер"

27 апреля 2023 10:19
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Частная военная компания "Вагнер" пополнилась новыми силами
Наемник ППК "Вагнер". Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Слухи о нехватке живой силы для частной военной компании "Вагнер", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, не соответствует действительности. Ведь недавно эту военную единицу усилили головорезами, переброшенными из Ливии.

Об этом Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.LIVE

"Заявления о нехватке личного состава в ПИК "Вагнер" являются лишь слухами", — сказал Снегирев.

По его словам, в "Вагнер" недавно перебросили, в частности, из Ливии подразделение под командованием "Ратибора", которое является одним из наиболее боеспособных подразделений этой военной компании.

Как отметил Снегирев, в Украине это формирование было зафиксировано на территории Луганской области в 2014 году. Затем оно "засветилось" в Сирии, Ливии и Центрально-африканской республике.

"Таким образом, информация о недостатке человеческого резерва в рядах ППК "Вагнер" не соответствует действительности", — резюмировал Снегирев.

Что делает Пригожин

Исследователи ISW заявили, что финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к российским государственным частным военным формированиям. Пригожин посетил позиции подразделений "Поток" и "Александра Невского".

По мнению политолога и публициста Андрея Пионтковского, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заинтересован в том, чтобы Россия проиграла в войне, развязавшей против Украины. По словам Пионтковского, это поведение рвущегося к власти человека.

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