Частная военная компания "Вагнер" пополнилась новыми силами

Выяснилось, кем Пригожин усилил ЧВК "Вагнер"
Слухи о нехватке живой силы для частной военной компании "Вагнер", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, не соответствует действительности. Ведь недавно эту военную единицу усилили головорезами, переброшенными из Ливии.
Об этом Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Заявления о нехватке личного состава в ПИК "Вагнер" являются лишь слухами", — сказал Снегирев.
По его словам, в "Вагнер" недавно перебросили, в частности, из Ливии подразделение под командованием "Ратибора", которое является одним из наиболее боеспособных подразделений этой военной компании.
Как отметил Снегирев, в Украине это формирование было зафиксировано на территории Луганской области в 2014 году. Затем оно "засветилось" в Сирии, Ливии и Центрально-африканской республике.
"Таким образом, информация о недостатке человеческого резерва в рядах ППК "Вагнер" не соответствует действительности", — резюмировал Снегирев.
Что делает Пригожин
Исследователи ISW заявили, что финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к российским государственным частным военным формированиям. Пригожин посетил позиции подразделений "Поток" и "Александра Невского".
По мнению политолога и публициста Андрея Пионтковского, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заинтересован в том, чтобы Россия проиграла в войне, развязавшей против Украины. По словам Пионтковского, это поведение рвущегося к власти человека.