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Пригожин пожаловался, что ЧВК "Вагнер" вскоре не станет

29 апреля 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пригожин пожаловался, что ЧВК "Вагнер" вскоре не станет
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главарь ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил о том, что его группа скоро исчезнет из-за недостатка наемников. Пригожин отметил, что "Вагнер" пришел к концу своего существования и вскоре уйдет в историю.

Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Семену Пегову.

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По словам Пригожина, найти новых наемников становится все сложнее, а существующие уже не могут продолжать воевать из-за высоких потерь. Он признал, что организация использует своих боевиков как "пушечное мясо", что является основной причиной больших потерь.

Кроме того, Пригожин выразил свое недовольство недостатком боеприпасов, что осложняет выполнение боевых задач. Он подчеркнул, что без необходимого обеспечения боевикам трудно добиваться успехов на поле боя.

Тем не менее Пригожин спокойно отнесся к потенциальному исчезновению "Вагнера", заявив, что так бывает в истории. Он не стал обсуждать будущие планы и перспективы организации.

Напомним, что слухи о нехватке живой силы для частной военной компании "Вагнер", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, не соответствует действительности. Ведь недавно эту военную единицу усилили головорезами, переброшенными из Ливии.

Также мы сообщали, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал предстоящее наступление ВСУ. По его словам, может быть, его запланируют на 9 мая.

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