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Пригожин пригрозив Шойгу вивести бойовиків з Бахмуту в разі відсутності боєприпасів

30 квітня 2023 04:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пригожин пригрозив Шойгу вивести бойовиків з Бахмуту в разі відсутності боєприпасів
Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин. Фото: ТАСС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пригрозив главі міноборони РФ Сергію Шойгу. Каже,  вивести бойовиків ПВК з Бахмуту в разі відсутності боєприпасів. Терорист підкреслив, що припасів "залишилось на декілька днів", тому вони або залишать місто, або їх "залишать гинути".

До Шойгу він звернувся під час інтерв'ю російському журналісту Семену Пегову.

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"Я звертаюсь до Шойгу Сєргєя Кужугетовича з проханням видати негайно боєприпаси. У випадку відмови видати боєприпаси, вважаю за необхідне довести до верховного головнокомандувача інформацію про існуючу проблему та про доцільність подальшого перебування підрозділів ПВК Вагнер у населеному пункті Бахмут", — заявив Пригожин.

За словами Пригожина, ситуація з боєприпасами, дуже складна. Їх залишилося  буквально на кілька днів. І якщо нічого не змінится, Пригожин змушений буде вивести частину підроздлів з Бахмуту. 

Про зникнення ПВК "Вагнер"

Раніше Пригожин жалівся, що його структура скоро зникне, адже "вагнерівці закінчуються".

За словами Пригожина, знайти нових найманців стає все складніше, а існуючі вже не можуть продовжувати воювати через високі втрати. Він визнав, що організація використовує своїх бойовиків як гарматне м'ясо, що є основною причиною великих втрат.

Однак, Пригожин спокійно поставився до потенційного зникнення "Вагнера", заявивши, що так буває в історії. Він не став обговорювати майбутні плани та перспективи організації.

Нагадаємо, Євген Пригожин прокоментував майбутній наступ ЗСУ. За його словами, можливо, його запланують на 9 травня.

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