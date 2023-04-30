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Пригожин пригрозил Шойгу вывести боевиков из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов

30 апреля 2023 04:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пригожин пригрозил Шойгу вывести боевиков из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: ТАСС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу. Говорит, выведет боевиков ЧВК из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов. Террорист подчеркнул, что самих боеприпасов "осталось на несколько дней", поэтому они либо покинут город, либо их "оставят погибать".

К Шойгу он обратился во время интервью российскому журналисту Семену Пегову.

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"Я обращаюсь к Шойгу Сергею Кужугетовичу с просьбой выдать немедленно боеприпасы. В случае отказа выдать боеприпасы, считаю необходимым довести до верховного главнокомандующего информацию о существующей проблеме и целесообразности дальнейшего пребывания подразделений ЧВК Вагнер в населенном пункте Бахмут", — заявив  Пригожин.

По словам Пригожина, ситуация с боеприпасами очень сложная. Их осталось практически на несколько дней. И если ничего не изменится, Пригожин вынужден будет вывести часть подразделений из Бахмута.

Об исчезновении ЧВК "Вагнер"

Ранее Пригожин жаловался, что его структура скоро исчезнет, ведь "вагнеровцы заканчиваются".

По словам Пригожина, найти новых наемников становится все сложнее, а существующие уже не могут продолжать воевать из-за высоких потерь. Он признал, что организация использует своих боевиков как пушечное мясо, являющееся основной причиной больших потерь.

Однако Пригожин спокойно отнесся к потенциальному исчезновению "Вагнера", заявив, что так бывает в истории. Он не стал обсуждать будущие планы и перспективы организации.

Напомним, Евгений Пригожин прокомментировал предстоящее наступление ВСУ. По его словам, возможно его запланируют на 9 мая.

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