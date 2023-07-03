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Пригожин прокоментував "Марш справедливості" та пообіцяв нові перемоги

3 липня 2023 17:22
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Пригожин прокоментував "Марш справедливості" та пообіцяв нові перемоги
Лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

"Марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками та мобілізацію суспільства. Євген Пригожин заявив про це у своєму останньому зверненні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Деталі

Після того, як підрозділи ПВК "Вагнер" практично дійшли до Москви, росіяни в соціальних мережах почали всіляко підтримувати лідера формування та схвалювати подібні дії.

  • Коментарі росіян щодо "Маршу справедливості". Фото: скриншот
  • Коментарі росіян щодо "Маршу справедливості". Фото: скриншот
  • Коментарі росіян щодо "Маршу справедливості". Фото: скриншот
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Лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин подякував народу за підтримку та знову прокоментував цілі свого походу на Москву.

"Сьогодні нам як ніколи потрібна ваша підтримка. Дякую вам за це. Я хочу, щоб ви розуміли – наш "Марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками та мобілізацію нашого суспільства. І думаю, що багато з цього нам вдалося", — повідомив Пригожин.

Також лідер терористичного формування пообіцяв нові перемоги.

"Найближчим часом, я впевнений, що ви побачите наші наступні перемоги на фронті. Дякую, хлопці!" — підсумував Пригожин.

Однак не уточнив, про який саме фронт йдеться — український чи російський.

Нагадаємо, у Білорусі збудували табір для восьми тисяч "вагнерівців".

Також керівництво формування ухвалило рішення призупинити вербування нових найманців. Поки що на місяць.

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