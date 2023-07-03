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Пригожин прокомментировал "Марш справедливости" и пообещал новые победы

3 июля 2023 17:22
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Пригожин прокомментировал "Марш справедливости" и пообещал новые победы
Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

"Марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества. Евгений Пригожин заявил об этом в своем последнем обращении. 

Об этом сообщают российские СМИ. 

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Детали

После того как подразделения ЧВК "Вагнер" практически дошли до Москвы, россияне в социальных сетях начали всячески поддерживать лидера формирования и одобрять подобные действия. 

  • Комментарии россиян по поводу "Марша справедливости". Фото: скриншот
  • Комментарии россиян по поводу "Марша справедливости". Фото: скриншот
  • Комментарии россиян по поводу "Марша справедливости". Фото: скриншот
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Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поблагодарил народ за поддержку и вновь прокомментировал цели своего похода на Москву. 

"Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали – наш "Марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось", — сообщил Пригожин.

Также лидер террористического формирования пообещал новые победы. 

"В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята!", — подытожил Пригожин.  

Однак не уточнив о каком именно фронте идет речь — украинском или российском. 

Напомним, в Беларуси построили лагерь для восьми тысяч "вагнеровцев". 

Также руководство формирования приняло решение приостановить вербовку новых наемников. Пока что на месяц. 

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