Пригожин прокомментировал "Марш справедливости" и пообещал новые победы

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

"Марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества. Евгений Пригожин заявил об этом в своем последнем обращении.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Детали

После того как подразделения ЧВК "Вагнер" практически дошли до Москвы, россияне в социальных сетях начали всячески поддерживать лидера формирования и одобрять подобные действия.

Комментарии россиян по поводу "Марша справедливости". Фото: скриншот

Комментарии россиян по поводу "Марша справедливости". Фото: скриншот

Комментарии россиян по поводу "Марша справедливости". Фото: скриншот 1 / 3

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поблагодарил народ за поддержку и вновь прокомментировал цели своего похода на Москву.

"Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали – наш "Марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось", — сообщил Пригожин.

Также лидер террористического формирования пообещал новые победы.

"В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята!", — подытожил Пригожин.

Однак не уточнив о каком именно фронте идет речь — украинском или российском.

Напомним, в Беларуси построили лагерь для восьми тысяч "вагнеровцев".

Также руководство формирования приняло решение приостановить вербовку новых наемников. Пока что на месяц.