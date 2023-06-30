В Беларуси построили лагерь для восьми тысяч "вагнеровцев"

Спутниковые снимки размещения лагеря "вагнеровцев" в Беларуси. Фото: Planet Lab

В Беларуси построили полевой лагерь на восемь тысяч человек, где может размещаться ЧВК "Вагнер". Информации о военной технике у этих лагерей пока нет.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Белорусский Гаюн", ссылаясь на спутниковые снимки за 30 июня, обнародованные BBC Verify.

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На обнародованных спутниковых снимках ясно видно, что строительство полевого лагеря завершено. На фото можно насчитать около 298 палаток, в которых в среднем может находиться 30 человек. Соответственно, лагерь оборудовано на 8 940 человек. Однако отмечается, что не все палатки жилые, определенная часть из них — туалеты, душевые и т.д.

"Таким образом, можно с уверенностью сказать, что лагерь разбит примерно для 8 000 человек. Эти цифры совпадают с озвученными ранее", — отмечает мониторинговый канал.

Кроме того, на снимке можно заметить оборудованные укрепления в северной части бывшей ВЧ. При этом какая-либо строительная или военная техника на снимке не замечена.

Полевой лагерь "вагнеровцев" в Белоруссии. Фото: "Схемы"

Напомним, 26 июня появилась информация, что в Беларуси, вблизи границы с Украиной, начали строить лагеря для размещения "вагнеровцев". Первый лагерь восемь тысяч человек возводят в Осиповичах Могилевской области.