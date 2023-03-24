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Пригожин спростував заяви кремля, що рф воює з НАТО та нацистами в Україні, — ISW

24 березня 2023 07:13
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Євген Пригожин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував заяви кремля про те, що росія воює з НАТО в Україні. Також він поставив під сумнів існування "нацистів" в Україні, про яких постійно говорить російська влада.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики кажуть, що засновник ПВК "Вагнер" пом'якшив свою риторику щодо міністерства оборони росії, ймовірно, через побоювання повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.

Також він "спростував заяви кремля про те, що рф воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи насправді в Україні є "нацисти", як постійно заявляє кремль".

"Пригожин заявив, що росія воює "виключно з українцями", які оснащені обладнанням, наданим НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО", — наголошують експерти.

А ще він підкреслив, що російські чиновники, найімовірніше, знали, що НАТО запропонує Україні допомогу, тому що "смішно думати, що коли рф вирішила розпочати війну, то не врахувала допомогу НАТО Україні".

"Пригожин розповів і про те, що не впевнений стосовно цілей "денацифікації" в Україні, оскільки не знає, чи є в Україні "нацисти". Пригожин також зазначив, що росія "демілітаризує" Україну лише тоді, коли всі українські війська будуть знищені, стверджуючи, що ці зусилля тривають, але незрозуміло, чи будуть вони успішними", — повідомляють в Інституті.

За словами фінансиста "вагнерівців", росія може уникнути виснажливої ​​тривалої війни, визначившись зараз, які кордони вона хоче захопити.

Як пояснюють фахівці, своїми висловлювання Пригожин "фактично відкинув довоєнні та післявоєнні заяви кремля про те, що рф необхідно захищатися від загрози НАТО в Україні, і підірвав необхідність і ймовірність заявлених російським диктатором путіним максималістських цілей його вторгнення".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ стало відомо, що засновник приватної військової кампанії "Вагнера" Євген Пригожин готується закрити свої операції в Україні після невдач та нестачі людей та боєприпасів.

Російське військове командування змогло обмежити вербування до групи "Вагнера" та постачання боєприпасів для найманців, що призвело до провалів операцій в Україні.

Також Пригожин продовжує конфліктувати з міноборони росії. У цьому конфлікті програє власник ПВК "Вагнер", а його військова структура повернеться до своїх завдань в Африці та на Близькому Сході.

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