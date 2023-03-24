Пригожин опроверг заявления кремля, что рф воюет с НАТО и нацистами в Украине, — ISW

Евгений Пригожин

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявления кремля о том, что россия воюет с НАТО в Украине. Также он поставил под вопрос существование "нацистов" в Украине, о которых постоянно говорят российские власти.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Почему Пригожин открещивается от заявлений кремля

Аналитики говорят, что основатель ЧВК "Вагнер" смягчил свою риторику по поводу министерства обороны россии, вероятно, из-за опасений полностью потерять свои силы наемников в Бахмуте.

Также он "опроверг заявления кремля о том, что россия воюет с НАТО в Украине, и поставила под сомнение, на самом ли деле в Украине есть "нацисты", как постоянно заявляет кремль".

"Пригожин заявил, что россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными оборудованием, предоставленным НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО", — подчеркивают эксперты.

А еще он подчеркнул, что российские чиновники, скорее всего, знали, что НАТО предложит Украине помощь, потому что "смешно думать, что когда россия решила начать войну, то не учла помощь НАТО Украине".

"Пригожин рассказал и о том, что не уверен в целях "денацификации" в Украине, поскольку не знает, есть ли в Украине "нацисты". Пригожин также отметил, что россия "демилитаризирует" Украину только тогда, когда все украинские войска будут уничтожены," утверждая, что эти усилия продолжаются, но непонятно, будут ли они успешными", — сообщают в Институте.

По словам финансиста "вагнеровцев", россия может избежать изнурительной продолжительной войны, определившись сейчас, какие границы она хочет захватить.

Как объясняют специалисты, своими высказываниями Пригожин "фактически отверг довоенные и послевоенные заявления кремля о том, что рф необходимо защищаться от угрозы НАТО в Украине, и подорвал необходимость и вероятность заявленных российским диктатором путиным максималистских целей его вторжения".

Напомним, по информации СМИ, стало известно, что основатель частной военной кампании "Вагнера" ​​Евгений Пригожин готовится закрыть свои операции в Украине после неудач и нехватки людей и боеприпасов.

Российское военное командование смогло ограничить вербовку в группу "Вагнера" ​​и поставку боеприпасов для наемников, что привело к провалам операций в Украине.

Также Пригожин продолжает конфликтовать с минобороны россии. В этом конфликте проиграет владелец ЧВК "Вагнер", а его военная структура вернется к своим задачам в Африке и на Ближнем Востоке.