Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Пригожин опроверг заявления кремля, что рф воюет с НАТО и нацистами в Украине, — ISW arrow

Пригожин опроверг заявления кремля, что рф воюет с НАТО и нацистами в Украине, — ISW

24 марта 2023 07:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Евгений Пригожин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявления кремля о том, что россия воюет с НАТО в Украине. Также он поставил под вопрос существование "нацистов" в Украине, о которых постоянно говорят российские власти.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Почему Пригожин открещивается от заявлений кремля

Аналитики говорят, что основатель ЧВК "Вагнер" смягчил свою риторику по поводу министерства обороны россии, вероятно, из-за опасений полностью потерять свои силы наемников в Бахмуте.

Также он "опроверг заявления кремля о том, что россия воюет с НАТО в Украине, и поставила под сомнение, на самом ли деле в Украине есть "нацисты", как постоянно заявляет кремль".

"Пригожин заявил, что россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными оборудованием, предоставленным НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО", — подчеркивают эксперты.

А еще он подчеркнул, что российские чиновники, скорее всего, знали, что НАТО предложит Украине помощь, потому что "смешно думать, что когда россия решила начать войну, то не учла помощь НАТО Украине".

"Пригожин рассказал и о том, что не уверен в целях "денацификации" в Украине, поскольку не знает, есть ли в Украине "нацисты". Пригожин также отметил, что россия "демилитаризирует" Украину только тогда, когда все украинские войска будут уничтожены," утверждая, что эти усилия продолжаются, но непонятно, будут ли они успешными", — сообщают в Институте.

По словам финансиста "вагнеровцев", россия может избежать изнурительной продолжительной войны, определившись сейчас, какие границы она хочет захватить.

Как объясняют специалисты, своими высказываниями Пригожин "фактически отверг довоенные и послевоенные заявления кремля о том, что рф необходимо защищаться от угрозы НАТО в Украине, и подорвал необходимость и вероятность заявленных российским диктатором путиным максималистских целей его вторжения".

Напомним, по информации СМИ, стало известно, что основатель частной военной кампании "Вагнера" ​​Евгений Пригожин готовится закрыть свои операции в Украине после неудач и нехватки людей и боеприпасов.

Российское военное командование смогло ограничить вербовку в группу "Вагнера" ​​и поставку боеприпасов для наемников, что привело к провалам операций в Украине.

Также Пригожин продолжает конфликтовать с минобороны россии. В этом конфликте проиграет владелец ЧВК "Вагнер", а его военная структура вернется к своим задачам в Африке и на Ближнем Востоке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

08:33 США нанесли удар по группировке в Сирии: детали

08:32 "Это будет жемчужина юга россии": Сальдо рассказал о планах на Херсон

08:20 Raiffeisen Bank отнесли в список НАПК международных спонсоров войны

08:17 ВСУ нужно больше Stinger в Бахмуте: какая причина

Новина з фото

08:17 В Минобороны рассказали об успехах в разминировании деоккупированных территорий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:11 Кейн установил рекорд в матче с Италией, но Саутгейт недоволен Англией

08:08 Северная Корея испытала подводного беспилотника, способного проводить ядерные атаки: что известно

08:03 В дом беременной певицы Рианны ворвался неизвестный мужчина, чтобы позвать её замуж

07:57 Днепропетровская ОВА раскрыла детали ночной вражеской атаки беспилотниками

07:57 Медведев признал, что россия хочет выгнать из оккупированных территорий украинцев и дойти до Львова

Новина з відео

07:40 Укроборонпром рассказал, какой процент техники ремонтируют прямо у линии фронта

Новина з відео

06:35 Голливудской звезде Джессике Честейн — 46: лучшие роли оскароносной актрисы

Новина з відео

06:15 Великий пост на Благовещение: как соблюдать и какие продукты разрешены в праздник

Новина з відео

22:20 Российский террор мы не простим и не забудем, — Зеленский

Новина з відео

21:42Зеленский обратился к Европейскому совету и отметил пять ключевых опасностей: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:47 Оккупанты жалуются на случаи дезертирства военных рф и неудачи в Бахмуте, — перехват ГУР

Новина з відео

18:26 Врач из Запорожья рассказал, как спасал людей после удара рф по многоэтажке

Новина з відео

17:30 В Одесской области утвердили даты весенних каникул

Новина з відео

16:51 На Закарпатье утонул молодой человек, пытавшийся нелегально пересечь границу

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

Актуальное по теме

None 24 Март 08:32

США нанесли удар по группировке в Сирии: детали

None 24 Март 08:35

"Это будет жемчужина юга россии": Сальдо рассказал о планах на Херсон

None 24 Март 08:36

Raiffeisen Bank отнесли в список НАПК международных спонсоров войны

None 24 Март 08:13

ВСУ нужно больше Stinger в Бахмуте: какая причина

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB