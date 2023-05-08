Пригожин открыл в Екатеринбурге новое кладбище "вагнеровцев"
Сегодня, 8 мая, Евгений Пригожин открыл кладбище в Екатеринбурге, на котором похоронены тела российских военных от ЧВК "Вагнер". На видео видно, что погибших оккупантов там немало.
Об этом сообщает один из пророссийских телеграмм каналов.
Открытие кладбища ЧВК "Вагнер"
Российский телеграмм канал опубликовал видео, где Евгений Пригожин открыл кладбище с оккупантами, служившими в ЧВК "Вагнер". По его словам, это не единственное кладбище с военными РФ, погибшими от последствий "СВО".
На кладбище похоронены родившиеся в Екатеринбурге или уходящие от этого города на фронт. Евгений Пригожин открыл памятник и сказал, что "этот памятник погибшим на новой войне".
Напомним, что недавно Евгений Пригожин сделал сенсационное заявление, что "Вагнеровцы" оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это произойдет уже 10 мая сразу после Дня Победы.