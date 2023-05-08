Пригожин открыл в Екатеринбурге новое кладбище "вагнеровцев"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на кладбище с военными РФ. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 8 мая, Евгений Пригожин открыл кладбище в Екатеринбурге, на котором похоронены тела российских военных от ЧВК "Вагнер". На видео видно, что погибших оккупантов там немало.

Об этом сообщает один из пророссийских телеграмм каналов.

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Российский телеграмм канал опубликовал видео, где Евгений Пригожин открыл кладбище с оккупантами, служившими в ЧВК "Вагнер". По его словам, это не единственное кладбище с военными РФ, погибшими от последствий "СВО".

На кладбище похоронены родившиеся в Екатеринбурге или уходящие от этого города на фронт. Евгений Пригожин открыл памятник и сказал, что "этот памятник погибшим на новой войне".

Напомним, что недавно Евгений Пригожин сделал сенсационное заявление, что "Вагнеровцы" оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это произойдет уже 10 мая сразу после Дня Победы.