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Пригожин открыл в Екатеринбурге новое кладбище "вагнеровцев"

8 мая 2023 20:37
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Пригожин открыл в Екатеринбурге новое кладбище "вагнеровцев"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на кладбище с военными РФ. Фото: скриншот с видео
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 8 мая, Евгений Пригожин открыл кладбище в Екатеринбурге, на котором похоронены тела российских военных от ЧВК "Вагнер". На видео видно, что погибших оккупантов там немало.

Об этом сообщает один из пророссийских телеграмм каналов.

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Открытие кладбища ЧВК "Вагнер"

Российский телеграмм канал опубликовал видео, где Евгений Пригожин открыл кладбище с оккупантами, служившими в ЧВК "Вагнер". По его словам, это не единственное кладбище с военными РФ, погибшими от последствий "СВО".

На кладбище похоронены родившиеся в Екатеринбурге или уходящие от этого города на фронт. Евгений Пригожин открыл памятник и сказал, что "этот памятник погибшим на новой войне".

Напомним, что недавно Евгений Пригожин сделал сенсационное заявление, что "Вагнеровцы" оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это произойдет уже 10 мая сразу после Дня Победы.

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