Пригожину не вистачає сил для державного перевороту

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

У суботу, 27 травня, терорист Ігор Стрєлков заявив, що Пригожин хоче влаштувати державний переворот. Однак економіст ПВК "Вагнер" спростував ці чутки. Він додав, що Пригожину не вистачає сил, щоб влаштувати переворот.

Про це інформує ISW.

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Вчора, 29 травня, Євген Пригожин заявив, що у світі відбуваються різні типи державних переворотів. Він нагадав і "хаотичний військовий переворот" у Судані, який триває надто довго і призвів до великих конфліктів.

"У нас немає достатньо великої армії, необхідної для здійснення державного перевороту. У мене хороші стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним", — заявив Євген Пригожин.

Також він натякнув, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу може влаштувати переворот. За його словами він має доступ до російського спецназу.

"Деякі люди в Росії очікують революції. Ми лише виступаємо за деякі виправлення російської системи", — заявив власник ПВК "Вагнер".

Крім цього Пригожин заявив, що в Російській Федерації намагаються не визнавати "законних героїв" цієї війни і що тільки "чиновники-бюрократи повинні залишатися героями і тільки їм потрібно дякувати".

Нагадаємо, що Євгена Пригожина заборонили згадувати на федеральних каналах та новинних сайтах РФ. З архівів зникла вся інформація про власника ПВК "Вагнер".

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує критикувати Володимира Путіна, фактично звинувативши його у цензурі в ЗМІ щодо пригожинської приватної армії. Такий крок з боку бізнесмена, імовірно, пов’язаний образою на Путіна, який не дотримав обіцянки.