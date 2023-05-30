Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пригожину не вистачає сил для державного перевороту arrow

Пригожину не вистачає сил для державного перевороту

30 травня 2023 08:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Пригожину не вистачає сил для державного перевороту
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У суботу, 27 травня, терорист Ігор Стрєлков заявив, що Пригожин хоче влаштувати державний переворот. Однак економіст ПВК "Вагнер" спростував ці чутки. Він додав, що Пригожину не вистачає сил, щоб влаштувати переворот.

Про це інформує ISW.

Читайте також:

Державний переворот в РФ

Вчора, 29 травня, Євген Пригожин заявив, що у світі відбуваються різні типи державних переворотів. Він нагадав і "хаотичний військовий переворот" у Судані, який триває надто довго і призвів до великих конфліктів. 

"У нас немає достатньо великої армії, необхідної для здійснення державного перевороту. У мене хороші стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним", — заявив Євген Пригожин.

Також він натякнув, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу може влаштувати переворот. За його словами він має доступ до російського спецназу.

"Деякі люди в Росії очікують революції. Ми лише виступаємо за деякі виправлення російської системи", — заявив власник ПВК "Вагнер".

Крім цього Пригожин заявив, що в Російській Федерації намагаються не визнавати "законних героїв" цієї війни і що тільки "чиновники-бюрократи повинні залишатися героями і тільки їм потрібно дякувати".

Нагадаємо, що Євгена Пригожина заборонили згадувати на федеральних каналах та новинних сайтах РФ. З архівів зникла вся інформація про власника ПВК "Вагнер".

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує критикувати Володимира Путіна, фактично звинувативши його у цензурі в ЗМІ щодо пригожинської приватної армії. Такий крок з боку бізнесмена, імовірно, пов’язаний образою на Путіна, який не дотримав обіцянки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB